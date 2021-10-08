Rüyada Kaplumbağa Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Su ve Deniz Kaplumbağası Görmek ve Yakalamak Ne Demek?

Yaşamımızın en önemli yapıtaşlarından olan uykuda bazı düşler görürüz, bu düşlerin içerisinde bulunan bazı detayları unutmayız ve gerçek yaşantımızda bize ne gibi yansımaları olacağını merak ederiz. Bu detayların iyiye mi yoksa kötüye mi delalet ettiğini merak ederek internette ve yazılı kaynaklardan bilgiler bulmaya çalışırız. Durum böyle olunca rüyasında kaplumbağa gören vatandaşlar arama motorlarında rüyada Kaplumbağa görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yaparak bilgi bulmaya çalışıyor. Peki, Rüyada Kaplumbağa görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte tüm yorumlar…

RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Rüyada kaplumbağa görmek âlim olmaya ve zenginliğe işaret eder. Kaplumbağa devlet kurumundaki en yetkili, en tepedeki kişiye de delalet eder. Rüyada kaplumbağa görmek beğenilme ve ün yapma arzusunda olan bir kadın ile tabir edilir. Bu kadın hoş görünümlü, boylu poslu, bakımlı ve çekici bir kadın olarak yorumlanır.

Aynı zamanda dedikoduya, sırra, kurnazlığa, bir şeylerden kaçmaya ve kırılmış ya da bozulmuş şeyleri yeniden kullanılabilir hale getirmeye işaret eder. Rüyada görülen kaplumbağa tabirleri bunlarla sınırlı değildir. Rüyasında bir kaplumbağası olduğunu ya da evinde bir kaplumbağa olduğunu gören kişi, ulvi mertebede olan bir kişiden ya da bir din adamından büyük bir destek görerek sıkıntılarından, dertlerinden ve yaşadığı zorluklardan kurtulacak demektir.

RÜYADA SU KAPLUMBAĞASI GÖRMEK

Su kaplumbağası mutlu ve sağlıklı bir yaşam anlamına gelir. Bazen de bu rüya kişinin yapacağı bir deniz yolculuğuna işarettir. Sadece gezmek için yakında bir deniz turuna çıkmanıza ve bu yolculuk sırasında oldukça keyifli ve güzel zamanlar geçirmenize yorulabilmektedir. Rüyada su kaplumbağası görmek vefa olarak tabir edilir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA YAVRUSU GÖRMEK

Sevdiklerinizle birlikte tatil yapacağınıza veya araba ile yolculuk edeceğinize; bazen de kendinize alacağınız küçük bir eve işaret eder. Yavru kaplumbağalar aileye yeni katılacak olan bireylere ve evli olmayanlar için mutlu yuvalar kurmaya işaret eder. Bazen de bu rüya gören kişinin küçük bir seyahate çıkması anlamına gelir. Rüyada kaplumbağa yavrusu aile bireyleri ile tabir edilir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA ÖLDÜRMEK

Rüyasında kaplumbağa öldüren kimse akrabaları ile arasını açar ya da uzak bir memlekete yerleşerek insanlarla diyaloğunu keser. Bu rüya bazı tabircilere göre ise aynı evde yaşadığınız bir kişi ile yaşayacağınız anlaşmazlıklara, tatsızlıklara ve küçük çaplı küsmelere yorulur. Rüyada kaplumbağa öldürmek kişinin düşeceği hatalar ve sonrasında yaşayacağı sıkıntılar ve zorluklar anlamına gelir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA YAKALAMAK

Bu rüya yakın zamanda bekar kimseler için evliliğe, evli insanlar için güzel bir çocuğa, hangi dileği varsa gören kişinin onun yakında gerçekleşmesine yorulmaktadır. Kişinin karşısına çıkacak güzel kısmetlere ve işlerin aksamadan düzgün şekilde ilerlemesine delalet eder. Rüyada kaplumbağa yakalamak şans anlamına gelir.

RÜYADA ÇÖPLÜKTE KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Bu rüya çevrenizde böyle bir kişi olduğunun habercisidir. Çöplükte görülen kaplumbağa, dünyada kendisine hiç değer verilmeyen, hor görülen, sözü dinlenmeyen; ama Allah katında derecesi yüksek olup, her duası makbul olan fakir bir adamdır. Bazen de bu rüya, dışarıdan kötü olarak bilinen bir adamın gerçekte iyi kalpli ve iyi huylu olmasına ve onun elinden insanlara ulaşacak hayırlara işaret eder.

RÜYADA KAPLUMBAĞA ETİ GÖRMEK

Bu rüya sizin kendinizi okuyarak ve yeni şeyler öğrenerek geliştireceğinize ve hayırlı ilimle meşgul olup insani anlamda derecenizin artacağına işarettir. Rüyada görülen kaplumbağa eti, ilim, irfan, ders ve eğitimle ilgilidir. Bu nedenle rüyada kaplumbağa eti yiyen kişi, ilim öğrenmek için yola çıkar.

RÜYADA YOLA ATILMIŞ KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Bu rüya bazen de eski eşyalarınızdan kurtulup yerine güzel ve yeni eşyalar alacağınıza veya evinizi yenileyeceğinize de yorulmaktadır. Rüyada sokağa veya herhangi bir yola atılmış kaplumbağa faydalı ilimden uzaklaşmaya, kendisine hayır getirecek güzel şeyleri terk edip iyi olandan vazgeçmeye işarettir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA EZMEK

Bu rüya bazen de ilim öğrenmeyi terk etmeye, faydasız işler peşinde koşup hayatını boş bir şekilde geçirmeye de işarettir. Bu rüya özellikle çalışma hayatınızda başınıza gelecek birtakım olumsuz olaylar sonucunda üzüleceğinize ve bu olumsuzlukların daha çok sizin yüzünüzden olacağına yorulur. Rüyasında kaplumbağa ezen kimse eline geçen güzel bir fırsatı değerlendiremez.

RÜYADA KAPLUMBAĞA ÇORBASI GÖRMEK

Her anlamda elinize geçecek para, mal gibi maddi imkânlar ve uzun süredir umut ettiğiniz müjdeli havadisler anlamına gelmektedir. Bu rüya genellikle berekete, kısmete ve nimetlere yorulur. Rüyada kaplumbağa çorbası gören, onu yapan veya içen kişi için talihli ve güzel bir dönem başlar ve hem özel hayatında hem de iş yaşamında birtakım başarılar üst üste gelir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA ÖLÜSÜ GÖRMEK

Kaplumbağa ölüsü bazen de ucuz bir mala konmaya ya da yapacağınız bazı çalışmalarda dilediğiniz başarıyı yakalamayacağınıza yorulmaktadır. Rüyada kaplumbağa ölüsü görmek ticaret hayatında kişinin karşısındaki engelleri kaldırması anlamına gelir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA YEMEK

Bu başlangıç özel hayatta olduğu gibi iş yaşamında da olabilmektedir. Kaplumbağa yiyen kimse yeni bir başlangıç yapar. Rüyada kaplumbağa yemek büyük bir iş için girişimde ya da atılımda bulunmak anlamına gelir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA SEVMEK

Rüyasında kaplumbağa seven kişinin güzel ve temiz kalpli biri olduğu tabir edilir. Rüyada kaplumbağa sevmek kişinin iyi niyetlerine, iyi düşüncelerine işaret eder.

RÜYADA BİR KAPLUMBAĞAYA SAHİP OLMAK

Bazen de bir arkadaşınız sayesinde tüm kötü alışkanlıklarınızdan kurtulup rahata ereceğiniz anlamındadır. Bu rüya herkes tarafından sevilen, güç ve kuvvet sahibi bir kimse ile tanışmaya ve ondan oldukça fazla iyilik ve menfaat görmeye delalet eder.

RÜYADA KAPLUMBAĞANIN EVE GİRMESİ

Bu rüya size dost olan birkaç kişi ile birlikte küçük bir seyahate çıkmaya, onlarla birlikte geçireceğiniz birkaç güne veya hiç tanımadığınız iyi huylu insanlardan oluşan bir meclise girip burada sizin faydanıza olacak ve doğru yola erişmenizi sağlayan kimselerle arkadaş olacağınıza yorulabilmektedir. Rüyada eve giren kaplumbağa, dost meclisi, arkadaşlarla buluşma veya bir grup ile güzel vakit geçirme anlamlarına gelir. Rüyada bir kaplumbağanızın olduğunu görmeniz yakında salih bir kimse ile arkadaş olacağınız anlamına gelir.

RÜYADA ÖLÜ KAPLUMBAĞA BULMAK

Bazı alimlere göre ise böyle bir rüya yapacağınız yanlış hareketler sonucunda size destek veren bazı insanların bu desteklerini kaybedeceğiniz anlamına gelmektedir. Bu rüya siz dost görünen ama içten içe sizi kıskanan ve kötülüğünüzü isteyen bir kişinin varlığına işarettir. Rüyada kaplumbağa bulan kimse uzun süredir birlikte olduğu bir arkadaşının ihanetine uğrar.

RÜYADA KAPLUMBAĞA İLE KONUŞMAK

Böyle bir rüya gören kişi bahsi edilen şekilde bir kadınla tanışır veya onunla bir gönül ilişkisine girer. Bazen de bu rüya kadınlar arasında fitne çıkaran ve insanlarına huzurunu bozan kötü niyetli bir kişidir. Rüyada kaplumbağa ile konuşmak, sürekli süslenip püslenip dışarı çıkan, kendisini yabancı erkeklere beğendirmeye uğraşan bir kadının varlığına delalettir.

RÜYADA UÇAN KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Bu rüya sizin için hayırlı olmayacak ve imkansız olan şeyler için sürekli dua edip olmasını istemenize rağmen, bu dileklerin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmektedir. Rüyada görülen uçan kaplumbağa hayatınızda kendinize bazen ulaşılması güç olan hedefler koyduğunuzun ve bu hedeflere ulaşamadığınız içinde hemen üzülüp, moralinizi bozduğunuzun göstergesidir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA BESLEMEK

Eğer yaşadığınız zorluklara sabredip çalışmaya devam ederseniz yakın zamanda elinize birçok fırsat geçer. Bu fırsatları değerlendirdiğinizde de istediğiniz ve arzu ettiğiniz bir yaşama ulaşır ve daima rahat edersiniz. Rüyada kaplumbağa besleyen kişi zamanla büyük bir şöhret ve ün kazanarak herkesin tanıdığı birisi haline gelir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA YUMURTASI GÖRMEK

Özellikle çocuğu olmasını isteyen kimseler için bu rüya, yakın zamanda bir evlada kavuşacakları anlamına gelir. Bazı tabircilere göre ise bu rüya ele geçecek az miktarda paraya veya menfaate yorulmaktadır. Rüyada görülen kaplumbağa yumurtası, bazen çocuğa ve kişinin eşinin hamile olmasına işarettir.

RÜYADA KAPLUMBAĞANIN SALDIRDIĞINI GÖRMEK

Kendisine kaplumbağa saldıran kişi hidayete erdikten sonra sapkınlığa düşer veya faydasız ilim peşinde koşar. Bu rüya bazen de yanlış hareketler yapmanız sonucunda dindar ve salih bir grup insan tarafından tahkir edilip dışlanacağınıza veya bu insanların ayıplamasına maruz kalacağınıza işaret eder. Rüyada kendisine kaplumbağanın saldırdığını gören kişinin yaptığı ameller boşa gider veya aslında kendisine zarar verecek işler peşine koşar.

RÜYADA KUYRUKLU KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Bu rüya yapacağınız çalışmaların boşa gitmeyip size büyük nimetler olarak döneceğine ve böylece hayatınız boyunca güzel ve hayırlı bir yaşamı süreceğinize yorulur. Rüyada kuyruklu kaplumbağa gören kişi, elde etmek istediği başarılara ek olarak hiç hesapta olmayan nimetlere ve menfaatlere kavuşur.

RÜYADA KABUKSUZ KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Kabuksuz kaplumbağa size ulaşacak hayırların yanında şerli durumlara, iyilikle beraber kötülüğü, sıkıntı ile birlikte ferahlamaya, yanlışlarla beraber doğrulara yorulmaktadır. Bazen bu rüya elindeki malı kaybetmeye veya mekan değişikliğine; bazen de kişinin ilim öğrenirken bunu yarıda bırakıp faydası işlere yönelmesine işarettir. Rüyada kabuksuz kaplumbağa görmek farklı şekillerde yorumlanır.

RÜYADA KAPLUMBAĞA SÜRÜSÜ GÖRMEK

Bu rüya özellikle maddi anlamda ferahlamaya, para kazanmaya, mal ve mülk edinmeye ve her türlü sıkıntıdan kurtularak dünya hayatında birçok nimet edinmeye işarettir. Rüyasında kaplumbağa sürüsü gören kimsenin eline hiç tahmin etmediği ve çok az kişiye nasip olacak bir servet geçer. Rüyada görülen kaplumbağa sürüsü birden fazla konuda iyiliğe ve menfaate kavuşacağınıza ve size ulaşacak farklı güzelliklere işaret etmektedir.