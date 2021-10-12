Rüyada kavun görmek ne anlama gelir? Rüyada kavun yemek ne demek?

İnsan yaşamının en önemli yaşamsal faaliyetlerinden olan uykuda farklı şekillerde birbirinden farklı düşler görürüz. Bu düşlerdeki bazı detaylar dikkatimizi çeker ve gerçek yaşantımızda bize neleri işaret edeceğini merak ederek farklı mecralarda araştırmalarımızı sürdürürüz. Diğer yandan rüyada kavun görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? şeklinde sorularla yoğun şekilde arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, rüyada kavun görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte detaylar…



RÜYADA KAVUN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA KAVUN GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

RÜYADA KAVUN GÖRMEK

Kavunun özü, anlayış ve ilim ile ifade edilir. Rüyada tamamen yetişmiş ve olgunlaşmış kavun görmek, vücudun diriliğine ve selamete delâlet eder. Derler ki rengârenk kavun kısmettir, hayır ve faydaya ve vücut sağlığına alamet eder. Rüyada kavun görmek; yaşamınızda önemli kayda değer mühim değişiklikler olacağına yorumlanır.

Bazı tabircilere göre de, kavunu, zengin şerefli ve Arap olmayan kadınlara delâlet eder denilmiştir. Rüyada kavun görmek, şerefli, soylu ve evlât sahibi bir kişi ile tabir edilir. Yine bazı tabirciler, kavunu, çocuğa, çoğu da güzel olan şeylere işaret olduğunu söylemişlerdir. Bazı kere de mühim ve Kur'an tilâvet eden kimseye, ilme ve amele ve güzel methe, ülfet ve muhabbete delâlet eder.

Kavun görmek, bazı kere de devlettir, eğer onu yediğini görürse, toplu mala işarettir. Bir erkek, rüyasında bir kadının kendisine kavun verdiğini görse, erkek evlâdının olacağına delâlet eder.

RÜYADA KAVUN ALMAK NE DEMEKTİR?

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada elini semaya uzatıp bir kavun aldığını görmek, mülke ve nimete malik olmaya delâlet eder.

RÜYADA KAVUN TOHUMU GÖRMEK

kavun tohumu görmek ise, gam ve kedere ve şiddetin kalkmasına, Ağrı ve hastalıkların iyileşip şifa bulmasına yorulur. Rüyada tohum görmek, salih ve hayırlı nesle delalet eder.

RÜYADA KAVUN YEMEK

Eğer bu kişi hapisteyse, hapisten çıkar, hastaysa şifa bulur. İç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir. Sıkıntıda olan birinin rüyada kavun yediğini görmesi, sıkıntıdan kurtulacağına delâlet eder.

ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kavun yemek, gam ve kederden halâs olmaya delâlet eder.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada içi boşalmamış ve bozulmamış kavun görmek ve yemek vücudun sıhhat ve afiyetine delâlet eder.

HAMİLE KADININ KAVUN YEMESİ

Yine hamile birinin rüyasındaki kavun görmesi, bollukla yorumlanır. Rüyada hamile kadının olgunlaşmış kavun görmesi, bu onun doğumunun yaklaştığını gösterir, eğer hamile kadın rüyasında kavun yediğini görürse, doğumunun kolay olduğunu ve çocuğun sağlıklı olacağına tabir edilir.

RÜYADA KAVUN TARLASI

Evhamlı birtakım insanlara işaret eder.

RÜYADA SARI, YEŞİL, KIRMIZI KAVUN GÖRMEK

Yeşil kavun görmek, şehre, çocuğa, zevceye yahut erkek hizmetçiye delâlet eder. Sarı kavun, iyi ve iyi övgüye sahip kadınlar veya erkeklerdir. Sarı kavun görmek, kendileri için güzel ve methedilen ve hayır ile yâd edilen birtakım erkek ve kadınlara alâmettir. Yeşil kavun, bir ülke, bir çocuk veya bir eş anlamına gelir.

RÜYADA KIRMIZI KAVUN

Genel olarak yeşil kavun ülkeye veya çocuğa ya da eşe yorumlanır. Her türlü süs, ziynet ve bezeğe alâmettir. Yeşil kavun görmek, senin bereket ve bolluğuna ve rüyayı görenin bedeninin kuvvetli olmasına delâlet eder.

KAVUN SATICISI GÖRMEK

Rüyada kavun satıcısını görmek, yanında şifa veren ilaçlar ve yiyecekler bulunan birine işarettir.

RÜYADA KAVUN ALMAK NEDİR?

Kavun aldığını gören kişi, yakın zamanda mutlu bir haberi duyacağını gösterir. Rüyada pazardan kavun almak bekâr için evlilik anlamına gelir.

Yeşil kavun zenginlik ve refahı sembolize eder ve mülkiyeti arttırır. Rüyada yeşil kavun aldığını gören kişi, varlıklı bir yerden bir davet alacağını gösterir.