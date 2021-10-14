Rüyada kertenkele görmek ne demek? Rüyada büyük ve renkli kertenkele görmek ne anlama gelir?

Rüyada kertenkele görmek, internet üzerinden araştırılan rüya tabirleri arasında ilk sıralarda öne çıkmaktadır. Rüyada kertenkele görmekten kertenkele ısırmasına kadar çeşitli şekillerde yaşanan durum, birçok farklı tabir içermektedir. Peki, kertenkele görmenin anlamı nedir?

RÜYADA KERTENKELE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kertenkele görmek sağlık sorunlarının baş göstermesine işaret eder. Aynı zamanda fesat, dedikoducu, arada laf götürüp getiren bir kimseye delalet eder. Rüyada görülen kertenkele adam ile tabir edilir. Kötü niyetli, ortalığı karıştıran, arayı bozan bir adama delalettir. Rüyasında kertenkele gören kişi böyle bir adamla tanışacak demektir.

Bir kişi rüyasında kertenkelenin kendine saldırdığını ya da ısırdığını görürse eğer, birisinin arkasından kötü konuşur ve tabir yerindeyse birisinin arkasından fena şekilde atar tutar. Rüyada görülen kertenkele hasım ve rakip olarak da tabir edilir. Kertenkele gören kişi zalim, hain ve alçak bir adamla karşı karşıya kalacak ve ondan zarar görecek demektir. Rüyada görülen kertenkele bazen de kişiyi kuşkuya götüren olaylara işaret eder.

Rüyada Büyük Kertenkele Görmek

Rüyada büyük kertenkele iki şekilde tabir edilir. Rüyasında büyük kertenkele gören kişinin şansı açılır ve işleri yoluna girer. Rüyada büyük bir kertenkele görmek aynı zamanda her türlü yetkiye sahip rütbe ya da makam sahibi birine işaret eder.

Rüyada Renkli Kertenkele Görmek

Rüyada renkli kertenkele iyi kimselere ve iyi şeylere işaret etmez. Bilakis ortalığı karıştıran, insanların arasını bozan, yaygaracı, dedikoducu ve düzenbaz birine işaret eder. Eve renkli kertenkele girmesi o evde bir ölümün yaşanacağına işaret eder.