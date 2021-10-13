Rüyada temizlik yapmak ne demek? Rüyada temizlik yaptığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada temizlik, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada temizlik yapmak, kişinin sorunlarının çözüme kavuşacağına işaret eder. Öyle ki, rüya sahibinin eli bollaşır ve işleri yoluna girer. Geleceği parlak olur. Rüyada toz almak ise ise zor durumdan son derece iyi bir ustalıkla kurtulmak şeklinde tabir edilir. Öte yandan, rüyada ev temizlemek de da yakın zamanda yeni başlangıçlar yapılacağı olarak kabul görür.

RÜYADA TEMİZLİK YAPMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada temizlik yapmak, esenlik ve mutluluk bulmak anlamını taşır. Rüyayı gören kişinin işlerinde kolaylık yaşayacak, endişe, kuşku, kuruntu ve tüm korkularından arınacak, yeni ve güzel başlangıçlar yapacak demektir. Rüyada temizlik yapmak rüya sahibini üzen, kızdıran ve mutsuz eden her şeyden kurtulacağı anlamına gelir. Güzel haberler almak, iyi niyetli işler yapmak, hayır görmek ile tabir edilir. Aynı zamanda sıhhat bulmaya delalet eder. Kişi hastalıklarından bir an önce kurtulur ve eski sağlığına hızlı bir şekilde yeniden kavuşur.

RÜYADA TOZ ALMAK

Rüyada toz almak, zor bir durumdan ustalıkla kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibi kendisi için büyük sorun olan ve sürekli ayağına dolanan bir işi sonlandırmak sureti ile bertaraf edecek ya da canını sıkan, her yerde karşısına engel olarak çıkan bir kişiyi hayatından uzaklaştıracak demektir.

RÜYADA SU İLE TEMİZLİK YAPMAK

Çok hayırlıdır. Rüya sahibi için kapıda bekleyen mutluluğa işaret eder. Beklenilen o hayırlı haberlerin gelmesi an meselesidir diye yorulur.

RÜYADA TEMİZLİK YAPTIĞINI GÖRMEK

Rüyada temizlik yaptığını gören kişinin sorunları çözüme kavuşur. Eli bollaşır, işleri yoluna girer. Rüya sahibi için geleciğin parlak olacağı anlamına da gelmektedir.

RÜYADA TEMİZLİK YAPTIRMAK

Rüyada evine temizlik yaptırmak, manevi anlamada huzur bulacağınıza ve günahlarınıza tövbe ederek her türlü stres ve sıkıntıdan uzak kalacağınıza yorumlanmaktadır. Rüyada kendisi değil de bir başkasının yaptığı temizlik, başkasının vasıtasıyla alacağınıza sevapların göstergesidir. Temizlik yaptırmak imana, tövbe etmeye, özellikle sapkınlıktan sonra hidayete ermeye, selamete ve dini açıdan temizliğe işaret eder.

RÜYADA ARKADAŞLA TEMİZLİK YAPMAK

İyi niyetli, dürüst ve temiz duygularla dolu arkadaşlıklar kurmak, ömür boyu sürecek dostlar edinmek, her işte yardım almak ve sevilen kimselere yardımlarda bulunmak demektir. Başı sıkışık olan kişilerin yakınlarından ummadıkları bir yardım alarak yüzlerinin güleceğine de delalet eder.

RÜYADA DUVAR SİLMEK

İş konusunda planlar yapmak ve geleceği ilgilendiren projeler geliştirmek demektir. Rüya sahibi kendini mesleğinde en iyiler arasına sokabilmek için çeşitli kurslara katılacak ve maddi açıdan daha çok kazanmak için gece gündüz çalışacak demektir. Para kaygılarının son bulacağına müjde verir.