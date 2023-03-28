Rüya’nın hayalleri yarım kalmayacak

Asrın deprem felaketine Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde yakalanarak hayatta kalan futbol aşığı Rüya'nın futbol ekipmanları enkaz altında kaldı. Kırıkhan İlçe stadyumuna kurulan çadır kentte öğrenci ve vatandaşlarla bir araya gelen Suluova İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Davu, ziyaretler esnasında tanıştığı ve futbol rüyası enkaz altında kalan Rüya'nın futbol hayallerini yeniden yeşertmek için kendisine futbol ekipmanları hediye etti.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesindeki stadyuma kurulan çadır kentte ve Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün kurduğu çadır sınıflarda öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet eden Suluova İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Davu, deprem felaketine yakalanan genç futbol meraklısı Rüya ve ailesi ile tanıştı. Genç depremzede, futbolu çok sevdiğini ancak futbol ekipmanlarının deprem sırasında canını zor kurtardığı enkazın altında kaldığını ifade etti. Suluova İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Hatayspor kız futbol takımında da oynadığını öğrendiği genç sporcunun hayallerini yeniden yeşertmek için kolları sıvadı.

"Genç Sporcuyu Penaltı Düellosuna Davet Etti"

Suluova İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Davu, futbol ekipmanları enkaz altında kalan lise 2'nci sınıf öğrencisi genç futbolcuya bir teklifte bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Davu, Rüya ve ailesi ile konuştuktan sonra ertesi gün aynı yerde tekrar görüşmek istediğini söyledi. Rüya'ya da "Yarın seninle penaltı yarışması yapacağız. Kazanırsam sen bana çay ısmarlayacaksın eğer kaybedersem benim sana bir hediyem olacak." dedi.

Ertesi Gün çadır kentin de üzerine kurulmuş olduğu stadyumun kaleleri önünde karşı karşıya geldiler. Suluova İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Davu, penaltı yarışması yaptığı genç sporcu karşısında mağlup oldu.

"İlk Golümü Suluova İçin Atacağım"

Mağlubiyetin ardından sözünü tutan Suluova İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Davu, genç futbolcu Rüya'ya futbol ekipmanları hediye etti. Millî Eğitim ailesi olarak öğrencilerin hayallerine ışık tutmanın asli görevleri arasında olduğunu ifade etti.

Genç futbolcu Rüya, Müdür Davu'nun hediyesi için kendisine teşekkür etti ve deprem felaketi sonrası çıkacağı ilk maçta atacağı golü Suluova'ya armağan edeceğini ifade etti.