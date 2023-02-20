’Rüzgar gibi bir dalga bizi alıp, götürdü; epeyce sallandık’

'KÜTÜR KÜTÜR DİYE YIKIMLAR BAŞLADI'

Depremden dakikalar önce kızları Duygu'nun su istemesi ile uyandıklarını belirten Vedat Gündüz, "Eşim ile birlikte kalkıp su verdik. Kızım su içtikten sonra uyumaya çalışırken 5-6 dakika sonra deprem oldu. Birden böyle rüzgar gibi bir dalga bizi alıp, götürdü. Beşik gibi epeyce salladık. Hanıma baktım, 'Hemen çocukları al, dışarıya kaç, deprem' dedim. Hanım çocukları alıp çıktı, annemin odası da karşı taraftaydın. Ben de onun odasına kaçtım, elektrikler kesikti, annemin ayağı sakattı. Omuzlarından kucaklamak isterken bu sefer tekrar bir deprem oldu. Bu kez kütür kütür diye yıkımlar başladı. Yıkım başlayınca ben bir tarafa, annem bir tarafa savruldu. Tabii sürünerek dışarıya kaçtım. Dışarıda olanlara 'Allah rızası için annemi kurtarın' diye bağırmaya başladım. Dışarıda yağmur, fırtına o şekilde devam ediyordu. Tabii zor bir şekilde annemi de dışarıya çıkardılar. Her yer çok kötüydü. Ayağım çok kötüydü, sallantının şiddetiyle yere düşünce ayağım kırıldı. Karşımızda amcamın evi vardı. Gelen o sesleri duyunca amcamın evinin yıkıldığını zannettim. Enkaz atında yakınlarım, akrabalarım, 10'dan fazla kişiyi kaybettim" dedi.