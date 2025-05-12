İklim hedeflerine ulaşmak için açık deniz rüzgâr çiftlikleri dünya çapında genişlerken, 'rüzgâr hırsızlığı' olgusu da endişe verici bir durum olarak karşımıza çıkıyor. BBC'de yer alan habere göre, bir rüzgâr çiftliğinin dönen türbinleri rüzgârdan enerji alırken çiftliğin ötesinde de hissedilecek şekilde rüzgârı yavaşlatır. Araştırmalara göre bir rüzgâr çiftliği başka bir rüzgâr çiftliğinin önüne kurulursa, rüzgârın aşağısındaki üreticinin enerji üretimini yüzde 10 veya daha fazla azaltabilir. Bu konuda uzmanlaşmış Norveçli avukat Eirik Finseras'ın da belirttiği gibi, bu olgu "rüzgâr hırsızlığı" olarak biliniyor. Bu olgunun rüzgâr santrali geliştiricileri için bir dizi olumsuz sonuç doğurabileceğine dikkat çekiliyor.