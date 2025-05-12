Rüzgar paraşütü kapatınca pilot denize düştü

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden kalkış yapan İngiliz olduğu öğrenilen yamaç paraşütü pilotu Babadağ'dan atlayış yaptıktan sonra Ölüdeniz semalarında rüzgar nedeniyle paraşütü kapanınca yürekleri ağza getirdi.

İngiliz pilot yedek paraşütünü açarak rüzgara karşı bu paraşütü ayarlayıp kayalıklar yerine denize düşmeyi başardı. İngiliz pilot Ölüdenizliler günü girişinde kıyıya yaklaşık 30 metre mesafeden denize adeta çakıldı.

Sahilden yamaç paraşütünün denize düştüğünü gören özel bot ekibi hemen harekete geçip paraşütçüyü bulunduğu denizden boğulmadan kurtarıp bot ile tekrar sahile çıkardı. Yamaç paraşütü eğitimi almak için özel bir grupla Fethiye Ölüdeniz'e tatile geldiği öğrenilen İngiliz paraşütçü bu kazayı yara almadan atlattı.