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Giriş Tarihi: 9.8.2022

‘Rüzgârın Kızı’ Nilgün ikinci baharını yaşıyor

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
‘Rüzgârın Kızı’ Nilgün ikinci baharını yaşıyor
Ankara'da Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 70 yaşındaki Nilgün Pek, Türkiye'nin ilk kadın TIR şoförlerinden biri. Namı diğer "Rüzgârın Kızı" olan Nilgün Pek, gençliğinde uzun yol TIR şoförlüğü ve okul servis şoförlüğü yaptı. Pek, yaşı ilerleyince huzurevine yerleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "ikinci bahar" ismini verdiği çekimlerine katılan Pek, yıllar sonra TIR direksiyonuna geçerek geçmişi yâd etti. Yeniden direksiyon başına geçtiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Pek, şoförlük yaptığı zamanları ve hayat hikâyesini anlattı:
Butiğim vardı, yurtdışından ürünler getiriyordum. Haftada iki kez yurtdışına çıkıyordum. Yurtdışına çıkışlar kısıtlanmıştı. TIR şirketi olan bir arkadaşımın 'TIR ile çıkış yap, araba ile dön' demesi üzerine TIR şoförlüğüne adım attı. Şoförlüğü bana babam öğretti. Gençlik yıllarım çok hızlıydı, 'Rüzgârın Kızı' derlerdi bana. Her türlü arabayı kullanırım. Çevremde 'Kadından TIR şoförü olur mu' diyenler vardı ama babamdan dolayı rahattım.
Pandemi zamanında evimde düştüm, 3 gün boyunca hiçbir şey yemeden ilaçlarımı içip yattım. Ambulansı aradım, hastaneye gittik. Vücudumda oksijen kalmamıştı. Düşsem, ölsem kimsenin haberi olmayacaktı. Evde yalnız ölmek istemediğim için şubat ayında huzurevine geldim. Yemekler çok güzel, kahvaltım odamın kapısına kadar geliyor. Odam temizleniyor, kıyafetlerim yıkanıyor, kurutuluyor ve ütüleniyor. Çalışanlar çok güler yüzlü. Burada ikinci baharımı yaşıyorum.

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‘Rüzgârın Kızı’ Nilgün ikinci baharını yaşıyor
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