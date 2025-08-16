Haberler Yaşam Haberleri Rüzgarlı havada denize giren şahısı dalgalar yuttu
Giriş Tarihi: 16.8.2025 17:38 Son Güncelleme: 16.8.2025 17:55

Rüzgarlı havada denize giren şahısı dalgalar yuttu

İstanbul Arnavutköy’de şiddetli rüzgarda denize giren ve bir süre sonra şiddetli dalgalar nedeniyle gözden kaybolan Nureddin Toraman’ın arama çalışmaları devam ediyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Rüzgarlı havada denize giren şahısı dalgalar yuttu

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde dün denize giren 40 yaşındaki Nureddin Toraman'ın suda çırpındığı olay anına ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yüksek dalga boyu net şekilde izlenirken, cankurtaranların denize girerek Toraman'a yaklaşmaya çalıştığı ancak dalgaların şiddeti nedeniyle güvenlik riski oluştuğu görüldü. Toraman kısa süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, zabıta ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Ekipler kıyı hattını dürbünlerle tarayarak arama-tarama faaliyetlerini sürdürürken, deniz ve hava şartlarının elverdiği ölçüde çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rüzgarlı havada denize giren şahısı dalgalar yuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz