Haberler Yaşam Haberleri S Sport Plus yayın akışı 11 Ağustos 2022: S Sport Plus canlı yayın ile bugün hangi maçlar var?
Giriş Tarihi: 11.8.2022 16:39

S Sport Plus yayın akışı 11 Ağustos 2022: S Sport Plus canlı yayın ile bugün hangi maçlar var?

S Sport Plus yayın akışı sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Sarı lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı için S Sport Plus yayın akışı 11 Ağustos 2022 Perşembe listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, bugün S Sport Plus’ta hangi maçlar var? İşte, tv yayın akışı…

S Sport Plus yayın akışı 11 Ağustos 2022: S Sport Plus canlı yayın ile bugün hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda rövanş karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe Çek takım Slovacko'ya konuk oluyor. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve tarihi S Sport Plus ile gündemdeki yerini aldı. Futbolseverler maçı canlı yayın ile takip etmek için harekete geçti. S Sport Plus yayın akışı ile bugün hangi maçlar var sorusu yanıt arıyor. İşte, S Sport Plus yayın akışı 11 Ağustos Perşembe…

11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI

01:00 Nba Classic Game

02:30 Hollanda Ligi 2021-22 Sezon Özeti

03:30 Palmeiras – A. Mineiro/CANLI (LIBERTODERES Çeyrek Final)

05:30 Espn Belgeseli

07:00 X Games Summer California

09:00 Plaj Voleybolu Kadınlar & Erkekler Finali (World Beach Pro Tour Slovenya)

11:00 Gearing Up

11:30 Sudamericana Çeyrek Final

13:30 Sailing

14:00 Diamond League Monaco

16:00 Libertoderes Çeyrek Final

18:00 Hollanda Ligi Geniş Özetler

19:00 Maça Doğru/CANLI

20:00 Slovacko – Fenerbahçe/CANLI (UEFA Avrupa Ligi Elemeler)

22:00 Maçın Ardından/CANLI

23:00 La Liga Gol Kralı Benzema

23:30 La Liga Sezonun Kalecisi

00:00 La Liga Başlıyor

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S Sport Plus yayın akışı 11 Ağustos 2022: S Sport Plus canlı yayın ile bugün hangi maçlar var?
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