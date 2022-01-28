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Giriş Tarihi: 29.1.2022

Saadet ebe kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
Saadet ebe kurtarılamadı
Kocaeli'ndeki Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan Saadet Aksoy (45), görev başındayken kalp krizi geçirdi. Başiskele İlçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Aksoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksoy'un cenazesinin, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderileceği öğrenildi.
Sağlık camiasını yasa boğan ölümün ardından, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan yayınladığı başsağlığı mesajında, "Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Saadet Aksoy'u kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camimamıza başsağlığı dilerim" ifadelerine Saadet Aksoy yer verdi.

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Saadet ebe kurtarılamadı
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