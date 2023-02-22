Saadet İkbal’i kurtaran ekibin başkanı: Baba- kız gibi olduk!

'İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ HAYATI BEKLEDİĞİ GİBİ OLUR'

Bundan sonra Saadet İkbal'le sürekli görüşeceğini ifade eden Kenan Laz, "İstanbul'a geliyor, artık Edirne'ye daha yakın. Edirne'ye davet edeceğim. Artık bir baba-kız gibi olduk kendisiyle. İnşallah bundan sonraki hayatı beklediği gibi olur. Bu acıları unutmak kolay değil maalesef. Ne diliyorsa o olsun hayatında bundan sonra" ifadelerini kullandı.



'SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Süreci hep birlikte atlatacaklarını vurgulayan Kenan Laz, "Benim sesimi duyunca çok mutlu oldu ve duygulandı. Konuşmakta da biraz zorlandı. Ama o süreci hep birlikte atlatacağız. O ne kadar duygulanıp etkileniyorsa, bizler de aynı şekilde etkileniyoruz. İşimiz bitti, kurtardık, herkes kendi hayatına devam etsinden öte, orada vefat eden vatandaşlarımız için de çok üzülüyoruz. Kurtardıklarımız bizi bir o kadar da motive ve mutlu ediyor. İnşallah böyle bir acıyı da bir daha yaşamamış oluruz" diye konuştu.