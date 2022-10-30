Saadet Partilileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Balgat mahallesi yakınlarında meydan gelen kazada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya'dan hareket eden minibüs, Balgat yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.

Minibüsün devrilmesi sonrasında Mahmut Gülyavşan, Fatih Karaman, Ahmet Aka, Abdullah Hakan Güre, Latif Işık, Mahmut Kılınç ve Yener Sütçü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5'i taburcu edilirken, diğer 3 yaralının tedavileri sürüyor.