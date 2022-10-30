Saadet partilileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

SAADET Partisi 8. Olağan Kongresi için Konya'dan Ankara'ya giden Karatay İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Balgat mahallesi yakınlarında meydan geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre için dün sabah saatlerinde Konya'dan hareket eden minibüs, Balgat yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi. Minibüsün devrilmesi sonrasında Mahmut Gülyavşan, Fatih Karaman, Ahmet Aka, Abdullah Hakan Güre, Latif Işık, Mahmut Kılınç ve Yener Sütçü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. 3 yaralının tedavileri sürüyor.