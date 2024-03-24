Saadet Partisi’nin seçim çalışması sırasında bıçaklı saldırı iddiasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Saadet partisi Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Yaşar Avcı, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de ziyaretler gerçekleştirdi. 22 Mart akşamı yapılan ziyaret esnasında Saadet Partililer ile esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında bıçaklı saldırı iddiasıyla Ş.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. İfadesi alınan şüpheli Ş.K. serbest bırakıldı.

"ARKADAŞ ZİYARETİNE GİTTİM OLAYIN ORTASINDA KALDIM"

Bıçaklı saldırı sonrası gözaltına alınan ve Bakırköy adliyesine sevk edilen şüpheli Ş.K.'nın ifadesinde: "Dün arkadaşım Mehmet Ertem'i iş yerine ziyarete gittim. İş yerinin iç tarafındaki mutfak kısmında iftar için yemek hazırlamaktaydım. Bir ara içeriden seslerin yükseldiğini duydum. Hemen oraya doğru yöneldim. İş yeri kapısı önündeki kalabalık grubun içeriye girmeye çalıştığını Mehmet'in de onlara engel olmaya çalıştığını gördüm. Şahıslara 'Gidin mübarek günde tatsızlık çıkmasın' dedim. Bir kısmı geriye doğru gitti, bir kısmı ise hala içeriye girmeye çalışıyordu. Sesleri duyan esnaf arkadaşlarla iş yerine doğru geldiler. Ben mutfak kısmından aceleyle çıktığım için bir elimde patates bir elimde bıçak ile çıkmışım. Şahıslar elimde bıçağı görünce telaşlandılar. Gelen esnaflar da aynı şekilde telaşlanıp beni tutmaya çalıştı. Bu esnada elimdeki bıçak ve patates yere düştü. Hareketli ortamda itiş kakışlar oldu. Ancak ben kimseye fiziksel müdahalede bulunmadım. Mehmet ile şahıslar arasında itişmeler oldu. Ancak kimse kimseye vurmadı. Olay esnasında kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Bana yönelik de hakaret veya tehdit içeren sözler söyleyen olmadı. Benim siyaset ve partilerle hiçbir ilgim yoktur. Arkadaş ziyaretine gittiğim için böyle bir olayın ortasında kaldım" dediği öğrenildi.