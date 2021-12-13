Saadet Zinciri operasyonunda 2. sınıf Emniyet müdürü gözaltına alındı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "Saadet zinciri" yapısıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, 2. sınıf Emniyet Müdürü K.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen K.A, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Trabzon'a getirildi. K.A 'nın Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürdüğü belirtildi. Saadet Zinciri operasyonunda 18 kişi yakalanmıştı.

Şirket yöneticisi Başak Şentürk'ün birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" yapılanmasıyla insanları dolandırdığının tespit edilmesi üzerine 2 Ekim tarihinde Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalanmıştı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Başak Şentürk ve babası Zekai Şentürk tutuklandı, diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başak Şentürk'ün Trabzon'da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Şentürk ile "saadet zinciri" yapısıyla işleyen şirketi kurduğu, zanlıların, kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi dolandırıp yaklaşık 450 milyon lira aldıkları belirtilmişti.