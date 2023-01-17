Saadetdere Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Saadetdere Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Saadetdere Mahallesi Metrobüs Durağı nerede diye soranların yapması gereken navigasyon uygulamalarından yararlanmaktır. İnternetteki haritalar sayesinde Saadetdere Mahallesi Metrobüs Durağı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı öğrenilebilir. Saadetdere Mahallesi metrobüsten geçen hatlar arasında hangileri olduğunu bilmek büyük ölçüde kolaylık sağlar. Peki oraya nasıl gidilir?

Saadetdere Metrobüs Durağı Nerede?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Saadetdere Mahallesi'ndeki metrobüs durağının nerede olduğunu soranlar olabilir. Bölgede oturanların çok iyi bildiği bir yer olsa da ilk kez ziyaret edecek kişiler bulmakta güçlük çekebilir. Yol tarifi için en güvenilir yöntem ise çeşitli uygulamalar aracılığıyla haritaları ve güzergahları incelemektir. Ek olarak, yola çıkmadan önce hangi hatların geçtiğini bilmek de bir yanlışlık olmaması için yararlı olabilir. Bulunduğunuz konumdan yola çıkarak bu durağa gelmek için size en uygun diğer toplu taşıma veya taksi seçeneklerini incelemeniz gerekir. 34BZ, 147, 34G, 429A, 448, 76BA otobüsleri ve A-239 ile BL-101 minibüsleri, Saadetdere durağı yakınlarından geçen toplu taşıma seçenekleridir. İsteyenler taksiyi tercih ederek bu konuma daha kısa bir süre içerisinde ulaşabilir. Saadetdere Mahallesi Metrobüs Durağı'nın tam olarak konumu ise aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.

https://g.co/kgs/5pN4T4

Saadetdere Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Bu durağı kullanarak istediği istikamete gitmek isteyen kişilerin merak ettiği en önemli soru, Saadetdere durağından geçen hatların neler olduğudur. Yanlış yöne gitmemek ve zaman kaybetmemek için bu hatların önceden öğrenilmesi tavsiye edilir. Aşağıda ise Saadetdere Mahallesi Metrobüs Durağı üzerinden geçen hatlar sıralanmıştır. Bu hatların nerelerde durduğunu öğrendikten sonra size en uygun olan hattı tercih edebilirsiniz.

34 Avcılar - Zincirlikuyu

34A Cevizlibağ - Söğütlüçeşme

34AS Avcılar - Söğütlüçeşme

34B Beylikdüzü - Avcılar

34BZ Beylikdüzü - Zincirlikuyu

34C Beylikdüzü - Cevizlibağ

34G Beylikdüzü - Söğütlüçeşme

34T Avcılar - Topkapı

34Z Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme

34U Zincirlikuyu - Uzunçayır