SABAH Özel! Eski sevgilisine kimyasal madde atan sanık hakkında gelişme! O sanık hakkında tutuklama çıktı

21 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Soner Bolat'ın, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan Sultan S.'nin yolunu kestiği ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" dediği belirtildi.