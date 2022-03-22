SABAH Özel! Eski sevgilisine kimyasal madde atan sanık hakkında gelişme! O sanık hakkında tutuklama çıktı

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu kesip, silahla tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, öpmeye çalıştı ve ardından yakındaki çocuk parkına götürdü.
Bolat, burada Sultan S.'nin yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
21 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Soner Bolat'ın, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan Sultan S.'nin yolunu kestiği ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" dediği belirtildi.
EV HAPSİ KALDIRILDI
Sanık Soner Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için konutu terk etmeme adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini kabul ederek, adli kontrol tedbirini kaldırdı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Soner Bolat'ın adli kontrol tedbirinin kaldırılması üzerine harekete geçti. Sanığın adli kontrol tedbirini ihlal ettiğinin belirlendiği ve Sultan S.'nin vekilinin talep dilekçesini değerlendiren Başsavcılık, Soner Bolat'ın tutuklanmasını talep etti. Talep üzerine mahkeme, sanık Soner Bolat'ın tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı.