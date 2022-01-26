Saatlerce süren yangında 80 hayvan telef oldu

Yanan ağılın önünde çaresizce bekleyen Abdullah Kıpçak'ın oğlu Ayhan Kıpçak, çaresizliğini dile getirdi. Ağıllarında bulunan malzemelerin ve yaklaşık 80 hayvanının tamamen kül olduğunu, bir miktar hayvanının da kayıp olduğunu belirten Ayhan Kıpçak şu ifadeleri kullandı:"İşletmemizde 70 kadar büyükbaş hayvanımız vardı. Yaklaşık 30'u telef oldu. Yaklaşık 48 tane de küçükbaş hayvanımız telef oldu. Samanlarımız, arpalarımız, yemlerimiz, mesanelerimiz hepsi kül oldu gitti. Bittik yani, 700-800 bin lira kadar zararımız var. 5-6 saattir yangın söndürülemedi. Birkaç tane kayıp hayvanımız var. Komşularımız sağ olsun çıkartmışlar ama hayvanlar dağılmış. Hayvanların hepsi tam değil. Kaybolanlar var, yananlar var. Perişan haldeyiz."