Saatlik araç kiralayıp tüm kuralları hiçe saydı! Ehliyetsiz direksiyona geçti, makas atıp hız yaptı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerimizin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmalarda; D-100 Güney yol Maltepe mevkiinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştiren, tehlikeli manevralar yaparak ilerleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç tespit edildi. Yapılan çalışmalarda saatlik olarak kiralanan aracı o saatte kullanan kişinin sürücü E.A. olduğu öğrenildi.

KURALSIZ ARAÇ KULLANDI

Sürücü E. A.'ya 3 bin 674 lira, araç sahibine de 'Sürücü belgesiz araç kullandırma' maddesinden 3 bin 674TL olmak üzere, toplamda 9 bin 563 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca E. A. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılmak üzere Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.