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Giriş Tarihi: 12.4.2022 09:30 Son Güncelleme: 12.4.2022 09:43

Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık

İstanbul’da telefonla aradıkları kişilere karşı kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp “Adınız FETÖ’ye karıştı. Paranızın güvenliği için bir süre bizde kalması gerekiyor” diyerek 5 milyon lira vurgun yapan 7 şüpheli Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 7 Şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin telefon incelemelerinde bir şahsın aynı gün içinde bin 178 farklı numarayı arayıp dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İstanbul Çekmeköy'de telefon ile aradıkları yaşlı adama kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı adamdan binlerce lira değerinde ziynet eşyasını aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 5 farklı olayı daha gerçekleştirdikleri ve bu olaylarda toplam 5 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık! | Video




HEPSİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların devamında 8 Nisan günü Pendik, Esenyurt ve Şanlıurfa'da 4 şüpheli şahıs daha gözaltına alındı. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin sokak ortasında polis ekiplerince yakalanma anları kameralara yansıdı.

GÜNDE BİN 178 ARAMA

Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen telefonda patates hat olduğu ve aynı telefondan sadece bir gün içinde bin 178 farklı numara arandığı ve dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Şüphelilerin sabah işe gider gibi bir yere gittikleri ve akşam belli saate kadar sıra ile rastgele numara çevirip aradıkları ve Kendilerini polis savcı gibi tanıtıp adınız suç örgütüne karıştı diyerek insanlardan para talep ettikleri belirlendi.

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Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık
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