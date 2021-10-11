SABAH, anahtar cinayetinin görüntülerine ulaştı! Anahtar cinayeti saniye saniye kamerada!

Olay, geçen 12 Eylül'de saat 08.30 sıralarında Konak ilçesi Boğaziçi Mahallesi 2700 Sokak'a meydana geldi. Oto yıkama, pasta cila işiyle uğraşan 28 yaşındaki Murat Kanlı, müşteri olarak gelen Savaş Akova'nın (28) otomobiline pasta cila yaptı. Pasta cila işlemi sırasında otomobilin anahtarı kayboldu. Kanlı ile Akova arasında kaybolan anahtar yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Murat Kanlı, tabancayla Akova'yı göğsünden yaraladı. Akova kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki ay önce baba olan Akova, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli Kanlı ile yanındaki 2 arkadaşı polisler tarafından kısa sürede yakalandı.

O GÖRÜNTÜLERE SABAH ULAŞTI

SABAH, cinayet anının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kanlı ile Akova bir otomobilin arkasında hararetli şekilde tartışırken görülüyor. El kol hareketleri ile bir şeyleri anlatmaya çalışan Akova bir yandan da Kanlı'nın göğsüne dokunarak öfkesini belli etmeye çalışıyor. Bu sırada sessiz bir şekilde hiç konuşmadan bekleyen Kanlı, belinden çıkardığı tabancasını ateşleyip Akova'yı vurduktan sonra koşturarak olay yerinden kaçıyor.

ARABAYI BIRAKIP GİTSEK BULAMAYACAĞIZ

Tutuklanan Murat Kanlı ifadesinde, "Savaş aracını olay günü işyerime geldi. Aracı pasta cila yapmaya başladık. Elektrikler kesilince Karabağlar'da bulunan diğer işyerime geçtik. Telefonum Savaş'ın aracında şarjdaydı. Almak için kapıyı açmak istedim ancak kilitliydi. Anahtarı sordum. Ancak kimse anahtarın yerini bilemedi. Hep beraber anahtarı aradık ancak bulamadık. Bunun üzerine Savaş yavaş yavaş sinirlenmeye başladı. Bana, 'bak bu yaptığınız hareket dostluğumuzu zedeleyecek. Biz size aracımızı bırakıp gitsek döndüğümüzde muhtemelen bulamayacağız' dedi. Ben de kendisine, 'Gerekirse çilingir çağırıp aracın kapılarını açtırayım' dedi. Bu sırada Savaş biraz daha gerildi ve telefonla konuşarak dışarı çıktı" diye anlattı.

SABAH, anahtar cinayetinin görüntülerine ulaştı! Anahtar cinayeti saniye saniye kamerada!

BU İŞİ 10 DAKİKADA ÇÖZÜN, YOKSA KÖTÜ OLACAK

Savaş'ın kendisine ve çalışanlara, 'Bu işi 10 dakika içinde çözün yoksa sonucu kötü olacak' dediğinden ifadesinde bahseden Kanlı, "Kısa süre sonra işyerimin önüne 2-3 araç daha geldi. Gelenlerden biri tanıdığım Oktay Kurç isimli şahıstı. Oktay'ın elinde pompalı tüfek vardı. Oktay'a 'hayırdır abi beni tanımadın mı?' deyince tüfeği indirdi. Tüfeği aracın altına attı. O esnada bekçiler geldi. Bekçilere tüfeğin bana ait olduğunu söyleyince karakola götürdüler. Savaş'ın çağırdığı kişilerden birinin aranması çıkınca karakola getirildi. Savaş da karakola geldi" dedi.

KARAKOLDAYKEN MESAJ ATTI

Karakoldayken Savaş'ın kendisine mesaj attığını söyleyen Kanlı, "Bana mesajda 'Mahalleye geçtiğinde görüşelim' dedi. İfadem bittikten sonra buluştuk. Konuşma sırasında Savaş'ın karın bölgesindeki tabancayı gördüm. Savaş'a insanları çağıracak kadar büyük bir olay olmadığını söyledim. Elini tabancaya doğru götürünce, ondan hızlı davranarak 4-5 el ateş ettim. Sonra tabanca ile birlikte kaçtım. Kendimi korumak için ateş ettim. Ben ateş etmeseydim, Savaş beni vuracaktı. Pişmanım" dedi.