Hörü teyzenin hikayesini SABAH ortaya çıkardı! Yürek burkan 15 Temmuz detayı

HEM GURURLANDIRDI, HEM DUYGULANDIRDI

Başkan Güngör, "Sizin miting alanına gelmeniz ve ortaya çıkan fotoğraf karesi bizi hem çok gururlandırdı, hem de çok duygulandırdı. Bu aslında bizlere de çok büyük bir ders. Siz gücünüzden çok daha fazlasını yapmışsınız. Cumhurbaşkanımız Denizli'de çok sevilen biri. Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi sizler de orada teyit etmek için hava yağmurlu da olsa rüzgarlı da olsa çamur da olsa 'biz senin yanına geleceğiz. Senin sesini duyacağız. Şöyle seni bir görmek istiyoruz' dediniz. İşte o bizi çok mutlu etti. Yoksa sen bahane üretsen çok şeye bahane üretirdin. Ama Cumhurbaşkanımızın sevgisi sizi oraya getirdi" diye konuştu.