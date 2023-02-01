Hörü teyzenin hikayesini SABAH ortaya çıkardı! Yürek burkan 15 Temmuz detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Denizli'de düzenlediği mitinge yağışlı havada tekerlekli sandalyedeki engelli eşi Hörü Duru (63) ile birlikte giden Mehmet Duru'nun (64) o an çekilen fotoğrafı 'yüreklerdeki Erdoğan sevgisi bundan güzel anlatılamazdı' yorumuyla sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. SABAH, Denizli'de yaşayan Erdoğan aşığı yaşlı çifti buldu, Hörü teyzenin yürek burkan hikayesini ortaya çıkardı. Bir kız bir erkek çocuğu sahibi 40 yıllık evli Hörü Duru 2017'de yaşadığı talihsiz olayı anlattı.
15 TEMMUZ YILDÖNÜMÜNE GİDERKEN ARABA ÇARPTI
Yürüme engelli olan ve tekerlekli sandalye kullanan Hörü Duru'ya 2017 yılında 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü etkinliklerine katılmaya giderken bir aracın çarptığı ve kaza sonucu sakat kaldığı ortaya çıktı. 6 sene önce yaşadığı üzücü kazaya rağmen tekerlekli sandalye ile bile mitinge Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeye giden Hörü Duru, "Eşimle Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımızın darbe girişimi olduğunda halkımıza seslenmesinin ardından da meydanlara çıkmıştık. 15 Temmuz'un birinci yıldönümüne giderken araba çarptı. Engelli kaldım.
Engelli kalsam da Cumhurbaşkanımıza tekerlekli sandalyemle de giderim. Cumhurbaşkanımıza olan sevgimde bir azalma olmadı, tersine arttı. Eşim sağolsun beni tekerlekli sandalye ile istediğim yere götürüyor. Halimize şükürler olsun. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Eşimle beraber mitinge gittik çok mutlu olduk. Biraz ıslandık ama değdi. Cumhurbaşkanı sevgimiz çok fazla. O yüzden hiçbir şey bize engel olamıyor. Cumhurbaşkanımıza sizin aracılığınızla selamımızı iletiyoruz. İnşallah bir gün yüz yüze görüşürüz" dedi.
CUMHURBAŞKANIMIZ NE ZAMAN GELSE YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN GİDERİZ
Mehmet Hörü, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Denizli'ye ne zaman gelse yağmur çamur dinlemeden eşimle beraber gidiyoruz. Eşim de benim gibi Cumhurbaşkanını çok seviyor. Tekerlekli sandalye kullanıyor olması bizi engellemiyor. Bir gün Cumhurbaşkanımızla tanışmayı çok isteriz. Seçimi Cumhurbaşkanımız kazanacak. Biz Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz" dedi. Yaşlı çiftin 34 yaşındaki oğlu Şevket Duru, "2017'de darbe girişimi anma törenine giderken anneme araba çarptı. Kazanın ardından sakat kaldı. Bu yaşadığı kazaya rağmen Cumhurbaşkanı sevgisi hiç azalmadı. Her geçen gün arttı. Kelimelerle anlatamayacak kadar Cumhurbaşkanımızı seviyorlar. Yakından görme fırsatımız olsa elini öperiz. Anne ve babamı denemek için mitingden önce 'Yağış var. Zor olur. Hasta olursunuz. Gitmeyin ıslanacaksınız' dedim. Onlar da bana, 'Yağmur çamur da olsa, tepemizden şiddetli yağış inse de Cumhurbaşkanımızı göreceğiz' dediler. Halkımızı düşünen Cumhurbaşkanımıza sevgimiz sonsuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.
AK PARTİ İL BAŞKANI ZİYARET ETTİ, ELLERİNDEN ÖPTÜ
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, mitingin ardından Duru çiftini evinde ziyaret etti, ellerinden öptü. Ziyaretinde konuşan Başkan Güngör, "Siz görmeyen gözlere, duymayan kulaklara o mitingde siz çok güzel bir cevap verdiniz. Ettiğin dualar yerini bulmuş. Biz her zaman Allah'ın izniyle yanınızdayız. Devletimiz hiç kimseyi ayırt etmiyor. Herkesin yanında. Bizi gerçekten çok duygulandırdınız. Allah sizden razı olsun. Vazgeçmemek, sevgi böyle bir şey. Bahane üretmeden oraya o yağmur altında gitmek. Yağmurluğunuzu giymişsiniz. Bir de böyle tekerlekli sandalye ile gelmişsiniz" dedi.
HEM GURURLANDIRDI, HEM DUYGULANDIRDI
Başkan Güngör, "Sizin miting alanına gelmeniz ve ortaya çıkan fotoğraf karesi bizi hem çok gururlandırdı, hem de çok duygulandırdı. Bu aslında bizlere de çok büyük bir ders. Siz gücünüzden çok daha fazlasını yapmışsınız. Cumhurbaşkanımız Denizli'de çok sevilen biri. Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi sizler de orada teyit etmek için hava yağmurlu da olsa rüzgarlı da olsa çamur da olsa 'biz senin yanına geleceğiz. Senin sesini duyacağız. Şöyle seni bir görmek istiyoruz' dediniz. İşte o bizi çok mutlu etti. Yoksa sen bahane üretsen çok şeye bahane üretirdin. Ama Cumhurbaşkanımızın sevgisi sizi oraya getirdi" diye konuştu.