SABAH duyurdu, 81 ile örnek proje oldu: Gönüllü üretiyor ücretsiz dağıtıyorlar

Karapınar Gençlik Merkezi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen 'Doğayla El Ele Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum' projesi, yıllardır kent genelinde gönülleri fethediyor. Belediye tarafından kendilerine tahsis edilen 4 bin metrekarelik tarım alanında kolları sıvayan gönüllü gençler, her yıl domatesten bibere, kabaktan karpuza kadar birçok mahsulü el emeğiyle üretiyor. Arıcılık faaliyeti de yürüten gençler, her sene 15 ton meyve-sebze ile 750 kilogram balı ihtiyaç sahibi vatandaşlara elden teslim ediyor. Maddi durumu yetersiz ailelerin tespiti konusunda çevre ilçelerdeki tüm muhtarlıklarla işbirliği yürütülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda SABAH'ın gündeme getirdiği projeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı da harekete geçti. Gönüllülük hareketi, bakanlık tarafından yurt genelindeki tüm il müdürlüklerine 'örnek proje' olarak gönderildi. Gelişme sonrası Karapınar İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk de projede aktif olarak görev alan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü yetkililerini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Projenin toplum içi dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Kaymakam Öztürk, "'Bu tür projeler hem gençlerimizin bireysel gelişimine hem de toplumumuzun sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Tüm emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.