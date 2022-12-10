SABAH duyurmuştu... Bakanlık Emir’e ses oldu

"GERÇEKTEN DUYUYORUM"

Evladının tekrardan duyduğunu görmenin inanılmaz mutluluk verici bir duygu olduğu söyleyen anne Canan Yıkılmaz, "Kargo gelince Emir kulaklığının geldiğini anladı. Sevinçli bir şekilde 'Cihazım geldi' diyerek çok mutlu oldu. Cihazı başına taktığım an, 'Anne gerçekten duyuyorum artık. Anne çok güzel' diyerek mutluluğunu belli etti. Artık düzenli bir şekilde okula gidecek. Çok şükür benim ve öğretmenin söylediklerini duyacak başarılı bir öğrenci olacak inşallah. Tüm hayırseverlere ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.