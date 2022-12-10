SABAH duyurmuştu... Bakanlık Emir’e ses oldu

Adana'da annesi fiziksel engelli, kendisi de babası gibi doğuştan işitme engelli olan 10 yaşındaki Emir Yıkılmaz'ın biyonik kulaklığı okuldayken zarar gördü. Maddi imkanı olmayan aile kulaklığı tamir ettirecek 8 bin lirayı denkleştiremedi. Küçük çocuk duyma problemi yaşadığı için arkadaşlarıyla iletişim kuramadı ve bu yüzden okula gitmek istemedi. SABAH'ın "Yardım Edin Emir Duysun" başlıklı haberinden sonra küçük çocuğa devlet sahip çıktı. Emir'in eğitimine devam etmesi için Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek Emir'in kulaklığı tamir edildi. Yavrusunun tekrar duyduğunu gören anne Canan Yıkılmaz, "Evladımın tekrar duyduğunu gördüğüm an dünyalar benim oldu. Allah, devletimizden razı olsun. Habere, duyarsız kalmayıp Emir'imle anında ilgilenen bakanlığımıza ve diğer hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
BİYONİK KULAKLIKLAR DEVLETTEN
Çocuk felci geçirdiği için yüzde 42 fiziksel engelli kalan Canan Yıkılmaz (42) ile yine çocuk felci hastalığından dolayı işitme engelli olan Cemil Yıkılmaz (45), 13 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evliliğinden Gülşen (12) ve Emir (10) adını verdikleri iki evladı dünyaya geldi. 7. sınıfa giden Gülşen Yıkılmaz'ın herhangi bir sağlık problemi olmazken 4. sınıf öğrencisi Emir Yıkılmaz doğuştan işitme engelli olarak doğdu. Küçük Emir'in sol kulağına 1 yaşında sağ kulağınaysa 6 yaşında devlet tarafından ücretsiz olarak biyonik kulak takıldı. Aynı zamanda hiperaktivite hastalığı da bulunan küçük Emir'e yüzde 52 işitme engeli raporu verildi.
VAN KEDİSİNİ ANIMSATIYOR…
Sağ gözü bir aylıkken mavi renge dönüşüp öyle kalan ve adeta 'Van kedisi'ni anımsatan Emir Yıkılmaz'ın biyonik kulaklığı okuldayken zarar gördü. Kulaklık, aile tarafından onarılması için yetkili firmasına gönderdi. Aile kulaklığın tamiri garanti kapsamı dışında olduğunu öğrenince dünyaları adeta başlarına yıkıldı. Maddi güçleri olmayan Yıkılmaz ailesi, tamir için istenilen 8 bin liralık ücreti ödeyemedi. Duymadığı için arkadaşlarıyla anlaşamayan ve bu yüzden okulda sürekli problem yaşayan küçük Emir, bunun için okula gitmek istemedi.
HABER SES GETİRDİ
SABAH, küçük çocuğun yaşadığı sıkıntıyı "Yardım Edin Emir Duysun" başlığıyla gündeme getirdi. Haberi gören Millî Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Emir Yıkılmaz'ın yeniden duyması ve arkadaşlarına kavuşması için kulaklığın tamir ücretini karşıladı. Ayrıca SABAH'ın haberinden sonra küçük çocuğa Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağmaya başladı. Kulaklığına yeniden kavuşan Emir'in mutluğu adeta gözlerinden okundu. İki kulağıyla birlikte tekrardan işitmeye başlayan Emir, "Çok teşekkür ediyorum yardım ettiğiniz için, ben artık duyuyorum. Şuan insanları daha iyi duyuyorum, bana yardım eden kişilere teşekkür ediyorum. Allah bağışlasın nazar değmesin" dedi.
"GERÇEKTEN DUYUYORUM"
Evladının tekrardan duyduğunu görmenin inanılmaz mutluluk verici bir duygu olduğu söyleyen anne Canan Yıkılmaz, "Kargo gelince Emir kulaklığının geldiğini anladı. Sevinçli bir şekilde 'Cihazım geldi' diyerek çok mutlu oldu. Cihazı başına taktığım an, 'Anne gerçekten duyuyorum artık. Anne çok güzel' diyerek mutluluğunu belli etti. Artık düzenli bir şekilde okula gidecek. Çok şükür benim ve öğretmenin söylediklerini duyacak başarılı bir öğrenci olacak inşallah. Tüm hayırseverlere ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.