Sabah Ezanı Okunmadan Namaz Kılınır Mı? Sabah Namazı Ezandan Önce Kılınır Mı?

Müslümanlar için en önemli ibadetlerin başında namaz gelir. İslam âlemi için farz olan ibadetlerden birisidir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit farz namaz vardır. Bunlardan birincisi ve günün en erken kılınanı ise sabah namazıdır. Sabah namazı kılanların aklına takılan sabah ezanı okunmadan namaz kılınır mı sorusuna cevap arayanlar doğru yerdeler. Ezandan önce uyananlar ve ezanı beklemeden namazını kılmak isteyenler için detaylara aşağıda yer verdik. İşte, sabah ezanı okunmadan namaz kılınır mı sorusunun ayrıntılı cevabı…

Sabah Ezanı Okunmadan Namaz Kılınır Mı?

Sabah namazı günün en erken saatinde kılınan farz namazlardan birisidir. Diğer vakit namazlara göre daha zahmetli olsa da fazileti ise bir o kadar fazladır. Sabah namazının kılınış saati ile ilgili ise birçok kişinin kafasında soru işareti yer alır. Sabah ezanı okunmadan namaz kılınır mı sorusu ise bu noktada akıllara gelmektedir.

Sabah namazını kılmak için imsak saatine bakmanız gerekmektedir. İmsak vakti girdiği takdirde henüz ezan okunmamış olsa bile namazınızı kılmanızda sakınca yoktur.

Sabah Namazı Kaç Rekât?

Beş vakit farz olan namazlar arasında en faziletli sabah namazıdır. Günün en erken vakitte kılınan namazı olması nedeniyle zahmetlidir. Ancak sabah namazının fazileti bir o kadar büyüktür.

Sabah namazı kılınışı dört rekâttan oluşur. Öncelikle iki rekât sünneti kılınır. Ardından ise iki rekât farz kılınır.

Diğer vakit namazlarında olduğu gibi sünnet ve farz kılınırken Sübhaneke duası, Fatiha suresi ve zammı sure okunmaktadır. Sübhaneke duası yalnızca sünnetin ve farzın ilk rekâtında okunmaktadır.

Sabah Namazının Fazileti

"Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262.)

"Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

"O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." (Müslim)

Hz. Peygamber'in (s.a.s) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

"Allah'ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır." (Ebu Nuaym El-Hilye)