SABAH Gazetesi birkaç gün önce gündeme taşımıştı: DMD hastası Alihan için umut standına çirkin saldırı

12.9.2025

SABAH Gazetesi’nin birkaç gün önce gündeme taşıdığı DMD hastası 16 yaşındaki Alihan Kuzucuk için Ödemiş Milli Fuarı’nda açılan destek standı, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Ailesi, “Alihan’ın umuduna yapılan bu saldırı bizi derinden yaraladı” diyerek tepki gösterdi.

Ödemiş Milli Fuarı'nda Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Alihan için açılan destek standının branda ve afişleri kesilip parçalanarak fuar alanının farklı noktalarına atıldı. Henüz 2 yaşında DMD teşhisi konulan Alihan, kas erimesi nedeniyle ayakkabılarını tek başına giyemiyor, okulda merdivenleri çıkmakta güçlük çekiyor. Buna rağmen hâlâ yürüyebilen en büyük DMD hastalarından biri olarak hayata tutunmaya çalışıyor. "Çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşamak istiyorum" sözleriyle umutlarını dile getiren Alihan'ın tedavisi, yalnızca milyonlarca lirayı bulan maliyetin karşılanabileceği yardım kampanyalarıyla mümkün olabiliyor.

ANNE KUZUCUK: BU STANT ALİHAN'IN UMUDU DEMEKTİ

Alihan'ın annesi Kübra Kuzucuk, yaşanan saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi: "Bu stant Alihan'ın umudu demekti. Böyle bir saldırıya maruz kalmak bizi derinden üzdü ancak biliyorum ki iyilik her zaman kötülükten daha güçlüdür. Bu çirkin olayı güvenlik güçlerine bildireceğiz. Alihan'ın hayallerine ulaşabilmesi için herkesten destek ve duyarlılık bekliyoruz."

