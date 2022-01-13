SABAH Gazetesi Derya’nın kulağı oldu

Adana'da 4 yıl önce devlet tarafından takılan biyonik kulaklığı çalındığı için ailesinin sesini sadece 4 gün duyabilen Derya Aslan'a 'yeni kulaklık' müjdesi geldi. Derya'nın hikayesini gündeme getiren SABAH Gazetesi'nin haberinden sonra harekete geçen Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği genç kızın kulaklığına tekrar kavuşacağını bildirdi. Yeniden duyacağı için mutluluğu gözlerinden okunan Derya Aslan işaret diliyle; "Ailemin sesini tekrar duyacağım için çok mutluyum. Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti. Anne Fatma Aslan, "Yıllar sonra kızım ilk kez duyacak; çok mutluyum. Kızımın sessizliğe son veren SABAH Gazetesi'ne ve hayırsever derneğe çok teşekkür ediyorum" dedi.

SESSİZ DÜNYASININ SESİ OLUN…



Adana'da yaşayan ve hidrosefali hastası olan Derya Aslan (14), 5 yaşındayken epilepsi nöbeti geçirdi ve orta kulağı hasar gördüğü için duyma yetisini kaybetti. Derya'ya 4 yıl önce 10 yaşındayken biyonik kulak takıldı. O tarihte 19 bin lira olan ameliyat ücreti devlet tarafından karşılandı. Derya yıllar sonra ailesinin sesini duymanın sevincini yaşadı. Ancak Derya'nın bu mutluluğu sadece 4 gün sürdü. Kulaklığın dış aparatı, babasıyla gittiği kırtasiyede kitaplara baktığı sırada, yanına yaklaşan tanımadığı bir kadın tarafından çalındı. Ve Derya tekrar sessiz dünyasına geri döndü... Ev hanımı olan anne Fatma Aslan (41) tekrar cihazı alacak paralarının olmadığını belirterek şunları söyledi: "Kulaklık sayesinde çok güzel 4 gün geçirdik. Kızım şu an 14 yaşında, liseye gidiyor. Ancak tekrar o cihazı alacak maddi gücümüz yok. Cihazın şu anki fiyatı 45 bin lira. Hayırseverlerden yardım istiyorum. Ne olur kızımın kulağı olun, onun sessiz dünyasının sesi olun" dedi.

MÜJDELİ HABER GECİKMEDİ



Derya Aslan'ın hikayesini SABAH Gazetesi gündeme getirince genç kıza müjdeli haber gecikmedi. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği, Derya'nın sessizliğine ses olmak istediklerini belirterek kulaklığın masrafını üstlendi. Dernek Başkanı Hatice Çankır, "Öncelikle Derya kardeşimizin haberine gazete yer vererek bu konuda duyarlılık gösteren SABAH Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Genelde biyonik kulak olarak bilinen 'koklear implant' cihazı, çocuklarımızda işitme organın yerini tutan yüksek teknolojiye sahip bir cihazdır. Bu cihaz sayesinde ağır işitme sorunu olan çocuk ve yetişkinler cerrahi bir operasyon sonrası ve çok emek isteyen eğitim sonrası seslere kavuşabilmekte, hatta 1 yaş sonrası hemen ameliyat olan çocuklar, kendi yaşıtlarını konuşma ve anlama becerilerinde yakaladıkları görülmektedir. Ülkemizde 4 yaşa kadar çocuklarımız çift biyonik kulağa SGK kapsamında ücretsiz olarak kavuşabilmektedirler. Derya Aslan'a sağlıklı ve bol sesli günler dilerim" diye konuştu.

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU



Kızı Derya Aslan'ın müjdeli haberi alınca mutluluktan adeta havalara uçtuğunu söyleyen anne Hatice Aslan, "Yavrum çok heyecanlı. İki de bir bana işaret diliyle 'Kulaklığım ne zaman gelecek?, Kulaklık için aradılar m?' diye soruyor. Yıllar sonra kızım ilk kez duyacak. Çok mutluyum. Kızımın sessizliğe son veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" derken Derya Aslan'sa işaret diliyle: "Ailemin sesini tekrar duyacağım için çok mutluyum. Allah razı olsun" dedi. Derya Aslan önümüzdeki günlerde yeni biyonik kulağına kavuşacak.