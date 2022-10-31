SABAH Gazetesi muhabirimiz Ferhat Lap son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 29 Ekim Cumartesi günü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden SABAH Gazetesi muhabirimiz Ferhat Lap'ın naaşı bugün saat 11.00'da Şeyhcui Mahallesindeki baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alınırken Ferhat Lap'ın eşi Ebru Lap ve kız kardeşi Aysel Bolat fenalık geçirdi. Baba evinde alınan helallik sonrası cenaze Hz. Ömer Camiine getirildi.
Cenaze namazına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze Şeyhculi mahallesi Yuvacık Köyü mezarlığında toprağa verildi. 2 kardeşi olan Lap'ın babası Abdullah Lap helallik alınırken güçlükle ayakta durdu.