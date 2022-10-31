SABAH Gazetesi muhabirimiz Ferhat Lap son yolculuğuna uğurlandı

KAZADAN 15 DAKİKA ÖNCE KARDEŞİNİ ARADI

Ferhat Lap'ın kazadan 15 dakika önce kız kardeşi Aysel Bolat'ı telefonla arayıp "Az sonra yola çıkıyorum bir isteğiniz var mı?" dediği bu telefon görüşmesinden yarım saat sonra da eve telefonla ölüm haberinin geldiği belirtildi.