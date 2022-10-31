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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:40 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:45

SABAH Gazetesi muhabirimiz Ferhat Lap son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden SABAH Gazetesi Muhabiri Ferhat Lap (49) memleketi Amasya’da toprağa verildi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
SABAH Gazetesi muhabirimiz Ferhat Lap son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 29 Ekim Cumartesi günü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden SABAH Gazetesi muhabirimiz Ferhat Lap'ın naaşı bugün saat 11.00'da Şeyhcui Mahallesindeki baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alınırken Ferhat Lap'ın eşi Ebru Lap ve kız kardeşi Aysel Bolat fenalık geçirdi. Baba evinde alınan helallik sonrası cenaze Hz. Ömer Camiine getirildi.

Cenaze namazına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze Şeyhculi mahallesi Yuvacık Köyü mezarlığında toprağa verildi. 2 kardeşi olan Lap'ın babası Abdullah Lap helallik alınırken güçlükle ayakta durdu.

KAZADAN 15 DAKİKA ÖNCE KARDEŞİNİ ARADI

Ferhat Lap'ın kazadan 15 dakika önce kız kardeşi Aysel Bolat'ı telefonla arayıp "Az sonra yola çıkıyorum bir isteğiniz var mı?" dediği bu telefon görüşmesinden yarım saat sonra da eve telefonla ölüm haberinin geldiği belirtildi.

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SABAH Gazetesi muhabirimiz Ferhat Lap son yolculuğuna uğurlandı
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