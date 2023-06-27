SABAH Gazetesi muhabirine saldırdılar

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. SABAH Gazetesi Tekirdağ Muhabiri Murat Ürtekin yaya geçidine otomobilini park eden bir kişiyi uyararak aracın fotoğrafını çekti. Bu esnada gazeteci Ürtekin'e küfür eden 2 kişi yumruklarla saldırmaya başladı.

Saldırı esnasında telefonu yere düşen ve kendisini korumaya çalışan Ürtekin'i darp etmeye devam eden saldırganları çevredekiler uzaklaştırdı. Ürtekin, Ahmet K. ve U.E'den şikayetçi oldu. Ahmet K. İsimli şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.