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Giriş Tarihi: 27.6.2023 17:04 Son Güncelleme: 27.6.2023 17:38

SABAH Gazetesi muhabirine saldırdılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidine park eden kişileri uyaran SABAH Gazetesi Muhabiri Murat Ürtekin’e fotoğraf çektiği sırada 2 kişi yumruklarla saldırdı. Ürtekin saldırganlardan şikayetçi oldu. Ahmet K. gözaltına alındı.

SABAH
SABAH Gazetesi muhabirine saldırdılar

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. SABAH Gazetesi Tekirdağ Muhabiri Murat Ürtekin yaya geçidine otomobilini park eden bir kişiyi uyararak aracın fotoğrafını çekti. Bu esnada gazeteci Ürtekin'e küfür eden 2 kişi yumruklarla saldırmaya başladı.

Saldırı esnasında telefonu yere düşen ve kendisini korumaya çalışan Ürtekin'i darp etmeye devam eden saldırganları çevredekiler uzaklaştırdı. Ürtekin, Ahmet K. ve U.E'den şikayetçi oldu. Ahmet K. İsimli şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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SABAH Gazetesi muhabirine saldırdılar
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