SABAH Gazetesi’nin acı günü: Amasya muhabirimiz Ferhat Lap kazada hayatını kaybetti

SABAH ailesini ve Amasya'yı yasa bağan kaza önceki gece Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki bir otel karşısında meydana geldi.

Ferhat Lap D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçtiği sırada Hüseyin Eker'in yönetimindeki Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan araç çarptı. Korkunç kazada otomobil gazeteci Lap'ı metrelerce sürükledikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Ferhat Lap'ı Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vücudunda onlarca kırık olan Lap'ın hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken güvenlik güçleri soruşturma başlattı.