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Giriş Tarihi: 30.10.2022 12:23 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:26

SABAH Gazetesi'nin acı günü: Amasya muhabirimiz Ferhat Lap kazada hayatını kaybetti

SABAH Gazetesi Amasya Muhabiri Ferhat Lap (49) Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
MEHMET AL MEHMET AL
SABAH Gazetesi’nin acı günü: Amasya muhabirimiz Ferhat Lap kazada hayatını kaybetti

SABAH ailesini ve Amasya'yı yasa bağan kaza önceki gece Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki bir otel karşısında meydana geldi.

Ferhat Lap D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçtiği sırada Hüseyin Eker'in yönetimindeki Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan araç çarptı. Korkunç kazada otomobil gazeteci Lap'ı metrelerce sürükledikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Ferhat Lap'ı Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vücudunda onlarca kırık olan Lap'ın hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ferhat Lap'ın ölüm haberi başta yakınları, SABAH ailesini ve Amasya'yı yasa boğdu. Kazanın ardından yakınları Alanya'ya gitti. Ailesi cenazenin 31 Ekim tarihinde öğle namazı sonrası Amasya merkezde toprağa verileceğini bildirdi. Lap'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi Küresel Gazeteciler üyelerinde de derin üzüntü yarattı. Ferhat'ın geriye 2'inci Medya Ödülleri gecesinde Sabah Yazarı Yavuz Donat ile çektirdiği fotoğraf kaldı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Kazanı ardından gözaltına alınan sürücüsü Hüseyin Eker çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kazaya karışan aracın ise turizm transfer aracı olduğu öğrenildi.

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SABAH Gazetesi'nin acı günü: Amasya muhabirimiz Ferhat Lap kazada hayatını kaybetti
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