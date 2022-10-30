SABAH Gazetesinin acı günü! Amasya muhabirimiz kazada Ferhat Lap hayatını kaybetti

Küresel Gazeteciler Buluşması 2'inci Medya Ödülleri törenine katılan gazeteci Lap, gece bir meslektaşının uğurladıktan sonra kaldığı otele geri dönüşe geçti. Ferhat Lap D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçtiği sırada bir otomobil çarptı. Korkunç kazada otomobil Lap'ı 300 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri vücudunda onlarca kırık olan Lap'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı.