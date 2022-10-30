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Giriş Tarihi: 30.10.2022 12:23 Son Güncelleme: 30.10.2022 12:49

SABAH Gazetesinin acı günü! Amasya muhabirimiz kazada Ferhat Lap hayatını kaybetti

SABAH Gazetesi Amasya Muhabiri Ferhat Lap (49) Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
MEHMET AL MEHMET AL
SABAH Gazetesinin acı günü! Amasya muhabirimiz kazada Ferhat Lap hayatını kaybetti

SABAH ailesini ve Amasya'yı yasa bağan kaza önceki gece Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki bir otel karşısında meydana geldi.

Küresel Gazeteciler Buluşması 2'inci Medya Ödülleri törenine katılan gazeteci Lap, gece bir meslektaşının uğurladıktan sonra kaldığı otele geri dönüşe geçti. Ferhat Lap D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçtiği sırada bir otomobil çarptı. Korkunç kazada otomobil Lap'ı 300 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri vücudunda onlarca kırık olan Lap'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ferhat Lap'ın ölüm haberi başta yakınları, SABAH ailesini ve Amasya'yı yasa boğdu. Kazanın ardından yakınları Alanya'ya gitti. Ailesi cenazenin 31 Ekim tarihinde öğle namazı sonrası Amasya merkezde toprağa verileceğini bildirdi. Lap'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi Küresel Gazeteciler üyelerinde de derin üzüntü yarattı.

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SABAH Gazetesinin acı günü! Amasya muhabirimiz kazada Ferhat Lap hayatını kaybetti
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