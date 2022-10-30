SABAH Gazetesinin acı günü! Amasya muhabirimiz kazada Ferhat Lap hayatını kaybetti

SABAH ailesini ve Amasya'yı yasa bağan kaza önceki gece Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki bir otel karşısında meydana geldi.
Küresel Gazeteciler Buluşması 2'inci Medya Ödülleri törenine katılan gazeteci Lap, gece bir meslektaşının uğurladıktan sonra kaldığı otele geri dönüşe geçti. Ferhat Lap D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçtiği sırada bir otomobil çarptı. Korkunç kazada otomobil Lap'ı 300 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri vücudunda onlarca kırık olan Lap'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Ferhat Lap'ın ölüm haberi başta yakınları, SABAH ailesini ve Amasya'yı yasa boğdu. Kazanın ardından yakınları Alanya'ya gitti. Ailesi cenazenin 31 Ekim tarihinde öğle namazı sonrası Amasya merkezde toprağa verileceğini bildirdi. Lap'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi Küresel Gazeteciler üyelerinde de derin üzüntü yarattı.