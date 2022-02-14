SABAH Gazetesinin Usta yazarı Yavuz Donat Alanya’da

Antalya'nın Alanya İlçesi İskele Harbour Restorandaki buluşmaya.Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve meslek odası başkanları da katıldı.

Alanya'nın ticari ve sosyoekonomik durumunu Yavuz Donat'a aktaran Mehmet Şahin, "Türk medyasının duayen isimlerinden, usta gazeteci Yavuz Donat ağabeyimizi Kaymakamımız Dr Fatih Ürkmezer, ALKÜ Rektörümüz Prof Dr Ekrem Kalan, ALTİD Başkanımız Burhan Sili, oda başkanlarımız ve turizmci dostlarımızla beraber Alanya'mızda ağırladık. Alanya'nın eşsiz manzarasına karşı güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimiz Yavuz ağabeyimizi Alanya'daki son ekonomik ve sosyal gelişmeler konusunda da bilgilendirdik. ALKÜ ile ALTSO işbirliğinde bastırdığımız "Alaiye'den Alanya'ya" isimli eşsiz tarih kitabımızı da kendisini bir Alanya aşığı olarak niteleyen Yavuz Donat ağabeyimize ALKÜ Rektörümüz Prof Dr Ekrem Kalan takdim etti. Yazılarında güzel şehrimiz Alanya'ya önemle yer veren Yavuz ağabeyimize ziyaretleri nedeniyle teşekkür eder, sağlık ve başarı dileriz" dedi.