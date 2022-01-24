Küçük çocukların önündeki uyuşturucu partisi dehşete düşürmüştü: 2 kardeş devlet koruması altına alındı

SABAH, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki bir rezidansta 8 ay önce iki küçük çocuğun gözü önünde uyuşturucu partisi veren ve bu anları videoya çeken şüphelilerin görüntülerini gündeme getirmişti. Görüntülerde Turan A. isimli kişinin elinde uyuşturucu içme aparatı olan bong düzeneği bulunurken, uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen sevgilisi kadın da şarkı söyleyip dans ederken görülüyor. Kadının garip hareketleri dikkat çekerken, 5-6 yaşlarındaki bir erkek çocuğu da o sırada aynı odada cep telefonu ile oynuyor. Turan A.'nın sevgilisine, 'Benim hapım nerede?' diye sorduğu, daha sonra "Ver benim hapımı. Ben de hap atacağım. Atmayacağım diye bir şey mi var?" dediği duyuluyor.

ANNE İLE BİRLİKTE 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis gece saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda görüntülerde uyuşturucu kullanan Turan A., yanında görülen kadın Ülkü E. ile görüntüde olmayan çocukların annesi Sema E. ile Kasım D. gözaltına alındı. Yine görüntülerde olmayan Hamza D.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Turan A.'nın evinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Dehşete düşüren görüntülere SABAH ulaştı: Küçük çocuğun önünde uyuşturucu partisi | Video

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Öte yandan görüntülerde görünen 5 yaşındaki E.E. ve yine o sırada evde bulunan ağabeyi S.E. devlet koruması altına alındı. Ülkü C., Kasım D., çocukların annesi Sema E. hakkında 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapılırken, Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.