SABAH’ı ziyaret eden Başkan Bilal Uludağ: Adana’nın marka yüzü olduk

Geleneksel yerleşim düzeninin yanında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Adana Şehir Stadyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve son yıllarda, bölgede yükselen modern binaların, konut sektöründeki satışta çok ciddi bir artış gösterdiğine vurgu yapan Başkan Bilal Uludağ, ilçede ev almak isteyenlerin öncelikli tercihi haline geldiğini belirtti.

Görev süresi boyunca her şeyin en iyisini ilçelerine kazandırmanın gayret ve arzusu içinde olduklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını ifade eden Başkan Uludağ, devam eden projeleri de en kısa zamanda hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.