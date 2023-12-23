Haberler Yaşam Haberleri SABAH’ı ziyaret eden Başkan Bilal Uludağ: Adana’nın marka yüzü olduk
Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:45 Son Güncelleme: 23.12.2023 10:48

SABAH’ı ziyaret eden Başkan Bilal Uludağ: Adana’nın marka yüzü olduk

SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu’nu ziyaret eden Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana’nın marka yüzü olduklarını, yaptıkları yatırımlar ve kazandırdıkları kalıcı eserlerin, Sarıçam’ın gelecekteki 50 yılına cevap vereceğini söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
SABAH’ı ziyaret eden Başkan Bilal Uludağ: Adana’nın marka yüzü olduk

Geleneksel yerleşim düzeninin yanında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Adana Şehir Stadyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve son yıllarda, bölgede yükselen modern binaların, konut sektöründeki satışta çok ciddi bir artış gösterdiğine vurgu yapan Başkan Bilal Uludağ, ilçede ev almak isteyenlerin öncelikli tercihi haline geldiğini belirtti.

Görev süresi boyunca her şeyin en iyisini ilçelerine kazandırmanın gayret ve arzusu içinde olduklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını ifade eden Başkan Uludağ, devam eden projeleri de en kısa zamanda hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

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SABAH’ı ziyaret eden Başkan Bilal Uludağ: Adana’nın marka yüzü olduk
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