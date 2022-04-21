Sabah işe girdi, öğleden sonra telefon çalıp kayıplara karıştı

Merkez Mahallesi'nde bulunan börekçiye 18 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde bir kişi, iş başvurusunda bulundu. İşe alınan şüpheli, hemen çalışmaya başladı. Sabah işe başlayan Yasin isimli şahıs işçilerin kaldığı evin önündeki ayakkabılarını ve daha sonra işyerinde çalışan garson Cesur Deniz'in cep telefonunu "Ağabeyimle konuşacağım" diyerek isteyip şebeke yok burada çekmiyor dışarıya çıkıp konuşayım diyerek alıp kayıplara karıştı.





"BU ZAMANDA İYİLİK FAYDA ETMİYOR"



Cep telefonu çalınan Cesur Deniz, "İş görüşmesi için sabah 07.00'da bir kişi geldi. Birkaç saat çalıştı. İşyerinde Hemşeriyiz diyerek güven yarattı. Bir ara işçilerin kaldığı eve gidip kapı önündeki ayakkabılarını çalıp işyerine geldi. Bana Benim telefonum bozuk ağabeyimi arayacağım telefonunu verirmisin dedi. Bende güvenerek verdim. Burada şebeke yok çekmiyor dışarıda konuşayım dedi. İşyerinden çıktıktan sonra telefonla birlikte kayboldu. Ben aylarca çalışıp aldığım 5-6 bin liralık telefonumu işyerinde birkaç saat çalışan hırsız tarafından çalındı. Artık insanlardan korkar hale geldik. İnsanlar artık çok kötü bir hal aldı. Allah herkesi ıslah etsin" dedi.