Haberler Yaşam Haberleri Sabah işe girdi, öğleden sonra telefon çalıp kayıplara karıştı
Giriş Tarihi: 21.4.2022 18:35 Son Güncelleme: 21.4.2022 18:52

Sabah işe girdi, öğleden sonra telefon çalıp kayıplara karıştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sabah işe girdi, öğleden sonra telefon çalıp kayıplara karıştı

Şişli’de sabah erken saatlerde eleman aranıyor yazısı üzerine işe başlayan Yasin isimli şahıs işçilerin ayakkabılarını ve garson Cesur Deniz’in cep telefonunu 'ağabeyimi arayacağım' diyerek çalıp kayıplara karıştı.

Merkez Mahallesi'nde bulunan börekçiye 18 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde bir kişi, iş başvurusunda bulundu. İşe alınan şüpheli, hemen çalışmaya başladı. Sabah işe başlayan Yasin isimli şahıs işçilerin kaldığı evin önündeki ayakkabılarını ve daha sonra işyerinde çalışan garson Cesur Deniz'in cep telefonunu "Ağabeyimle konuşacağım" diyerek isteyip şebeke yok burada çekmiyor dışarıya çıkıp konuşayım diyerek alıp kayıplara karıştı.



"BU ZAMANDA İYİLİK FAYDA ETMİYOR"

Cep telefonu çalınan Cesur Deniz, "İş görüşmesi için sabah 07.00'da bir kişi geldi. Birkaç saat çalıştı. İşyerinde Hemşeriyiz diyerek güven yarattı. Bir ara işçilerin kaldığı eve gidip kapı önündeki ayakkabılarını çalıp işyerine geldi. Bana Benim telefonum bozuk ağabeyimi arayacağım telefonunu verirmisin dedi. Bende güvenerek verdim. Burada şebeke yok çekmiyor dışarıda konuşayım dedi. İşyerinden çıktıktan sonra telefonla birlikte kayboldu. Ben aylarca çalışıp aldığım 5-6 bin liralık telefonumu işyerinde birkaç saat çalışan hırsız tarafından çalındı. Artık insanlardan korkar hale geldik. İnsanlar artık çok kötü bir hal aldı. Allah herkesi ıslah etsin" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Patlayıcıyı poşetli kadın mı bıraktı? TÜGVA'dan son dakika açıklaması geldi
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
SON DAKİKA: Karadeniz gazı için süper teşvik geliyor! KDV muafiyeti hamlesi...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu! Elektriği kesildi
SON DAKİKA: Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı! Suriye ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon....
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG için 'MEGA' hamle! Yakın zamanda geliyor! Önemli değişiklikler yapılacak
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah işe girdi, öğleden sonra telefon çalıp kayıplara karıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA