SABAH, kadın derneklerine yeni kuruluşların önemini sordu: "Toplumsal sorunlara karşı güçlü bir bariyer"

Türkiye'deki doğum oranlarındaki düşüşü sık sık vurgulayan ve aile yapısının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bu iki kuruluşun kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Aile yapısı ile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, demografik yapıdaki gelişmeleri değerlendirmek ve nüfus politikalarını eşgüdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturmak adına adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle hayata geçirdiğimiz iki önemli yapılanma olan Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nun ailelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. SABAH, aile ve kadın yapılanmalarına yürürlüğe giren kuruluşların önemini sordu.

"TOPLUMSAL SORUNLARA KARŞI GÜÇLÜ BİR BARİYER"

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Kerimoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hayata geçirilen Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü'nün kurulmasını, ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve toplumsal yapımızı güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Kadınların haklarının ve kazanımlarının göz ardı edilmediği, şiddetin yerini sevgi ve dayanışmanın aldığı bir aile yapısının, toplumumuzun temel taşı olması gerektiğine inanıyoruz. Gerçek anlamda bir aile, kadınların ve çocukların korkusuzca, sevgi ve güven içinde bir arada olduğu, bireylerin huzur ve refahını esas alan bir ortamda kurulabilir. Bu nedenle, yeni oluşturulacak yapıların ve alınacak kararların, aile bireylerinin hak ve sorumluluklarını adil bir şekilde gözeten politikalarla şekillendirilmesini temenni ediyoruz. Nüfus politikaları bağlamında, çalışan kadınların çocuk sahibi olmalarını kolaylaştıracak destek mekanizmalarının oluşturulması, çocuklu ailelere yönelik ekonomik teşviklerin artırılması ve aile içi iletişim sorunlarının çözümüne yönelik hizmet sunacak aile merkezlerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Aileyi, kadın ve erkeklerin eşitlik, adalet ve merhamet temelinde inşa ettikleri bir yapı olarak tanımlamanın, toplumsal sorunlara karşı güçlü bir bariyer oluşturacağına inanıyoruz. Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, aileyi sevgi ve dayanışma ekseninde güçlendiren, bireylerin hak ve hukukuna riayet eden her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz."

"ÖNEMLİ İMKÂNLAR SUNUYOR"

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu: "Türkiye'de kadını ve aile yapısını korumaya, güçlendirmeye yönelik atılan her türlü adımı son derece kıymetli buluyoruz. Yeni kurulan Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu, toplumun temel taşı olan aile kurumunu koruma, geliştirme ve nüfus yapısının sürdürülebilirliğini sağlama konusunda önemli imkânlar sunuyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğurganlık oranlarının düşmesi sadece demografik bir mesele değil, sosyal güvenlik sistemlerini, iş gücü piyasasını ve toplumsal yapıların tamamını tehdit eden önemli bir sorundur. Bu bağlamda, kadınlara ve aileye sunulacak destekler, çocuk bakım ve kreş hizmetlerinin yaygınlaşması, ebeveynlere yönelik esnek çalışma düzenlemelerinin teşvik edilmesi, doğum izinlerinin sürelerinin uzatılması ve babaları da içeren izin politikalarının yaygınlaştırılması aciliyet ve önem kazanıyor. Bu tür reformlar, yalnızca doğurganlık oranlarını artırmakla kalmayıp aile yapısını destekleyecek ve güçlendirecektir. Diğer yandan doğurganlığı, kadınların çalışma hayatından ve üretimden uzaklaşmasıyla ilişkilendirmek son derece indirgemeci ve gerçeklikten uzak bir değerlendirme. Nitekim çalışma hayatında yer almayan kadınların da doğurganlık oranının yüksek olmadığı görülüyor. Doğurganlık üzerinde etkili olan faktörler, kadının çalışıp çalışmamasıyla sınırlı olmayan, aile fertleri arasındaki sorumluluk ve rol dağılımı, ev içi şiddet, ekonomik ve kültürel değişkenler gibi karmaşık ve çok boyutlu dinamiklere dayanıyor. Bu sebeple de konunun tüm unsurlarıyla ve bütüncül bir perspektifle ele alınması gerekiyor. Aile yapısının korunması ve devamlılığı, sağlıklı ve huzurlu bireyler, ailenin sosyal refahı ve nüfus dengesi açısından son derece önemlidir. Kadının ailede ve toplumsal hayatta iyi oluş halinin güçlendirilmesi, aile ve nüfus politikalarının toplumsal refahı artıracak biçimde şekillenmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız."

"POLİTİK VİZYON OLUŞTURMASI ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı Hatice Gökce: "Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile; nüfusun yapısı, sürdürülebilirliği, değişim ve gelişimi ile aile arasındaki ilişkinin belirlenmesi, politik vizyon oluşturması adına çok önemli bir adım atıldığını düşünüyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir bir toplum güçlü çocuklar yetiştirmekle, güçlü çocukların güçlü aileyi oluşturan kadın ve erkek kimliklerini desteklemekle mümkün olduğuna inanmaktayız. Nüfus politikalarının kadının iş gücüne katılımı bağlamında, çalışan anne ve babaların gerek çalışma koşullarının, gerekse çocuklar için sosyal hizmet destek modellerinin geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ailelere verilecek danışmanlık ve destek hizmet alanlarının geliştirilmesine duyulan ihtiyaca karşılık gelen her türlü çalışmaya destek olmayı ve alandaki tecrübemizi paylaşmayı bir STK olarak görev addediyoruz. Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu olarak, güçlü bireyi ailenin tehdidi görmeyen, bilâkis güçlü bireyi güçlü ailenin, güçlü aileyi de güçlü toplumun teminatı kabul eden, bu minvalde yürütülecek olan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz."

NÜFUS POLİTİKALARI KURULU'NUN AMAÇLARI:

*Nüfus politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak

*Nüfus politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve çalışmaları koordine etmek.

*Nüfus politikaları ile ilgili yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.

*Politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak.

Nüfus politikaları ile ilgili çalışmalarda birden fazla kurumun görev ve yetki alanına giren hususlarda, komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.

*Demografik yapıda meydana gelen değişimler ile doğurganlık oranının azalmasına neden olan faktörleri ve bunların ortaya çıkardığı sonuçları kapsamlı olarak incelemek.

*Gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

*Doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ve aile kurumunun güçlendirilmesi suretiyle sağlıklı ve dinamik nüfus yapısının korunması için kısa, orta ve uzun vadeli politikaların oluşturmak.

*Kurul kararları ve eylem planının uygulama sonuçlarını değerlendirmek.

AİLE ENSTİTÜSÜ'NÜN AMAÇLARI:

*Enstitüde aile yapısının ve değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi.

*Ailenin sosyal refahının artırılması.

*Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile ilgili politikalarla veri oluşturmaya yönelik tüm Bakanlık faaliyetlerini kapsayan araştırmalar yürütülmesi.

*Sosyal hizmetlerin iyileştirilmesiyle ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan uzmanlık ve sertifika programları ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi.