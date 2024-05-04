SABAH katil polisin ifadesine ulaştı! Başkomiser ile komiseri boş yere şehit etmiş

PARAMI ALACAKLAR KORKUSUYLA ÖLDÜRMÜŞ

300 bin lira parasını yatırım da kullanan polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in parasını 2 milyona çıkarttıktan sonra banka hesabına transfer ettiği, mobil uygulamadan parasını göremeyince dolandırıldığını düşünerek önce adliyeye daha sonra da polis merkezine gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı polis ifadesinde "bankamatiğe gittim, bankamatik arızalıydı. Paranın bir çete tarafından dolandırıldığını düşündüm. Adliyeye gittim, Cumhuriyet Savcısı çok iyi davranıp ifadeni alalım dedi. Hesabımdaki paranın korunmasını istiyordum. Daha sonra polis merkezine gittim. Başkomiser Kamuran Üçgül bana çok babacan davrandı. Yardımcı olacağını söyledi. Babacan davranışında dolayı şüphelendim. Halen hesabımda parayı göremiyordum. Telefonuma virüs girmişti. Telefonumu fabrika ayarlarına çevirdim. Cumhuriyet Savcısının, Başkomserin davranışları beni kuşkulandırdı. Daha sonra tuvalete gidip tabancamın namlusuna mermileri sürdüm. Başkomiser mutfaktaydı yanına gittim birden fazla kez ateş ettim. Paramı dolandırıp bana ve aileme zarar vereceklerini düşündüm" dedi.