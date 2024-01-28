SABAH, katilin ifadesine ulaştı ‘Yolda tesadüfen denk geldik, kabzayla omzuna vurmak isterken ateş aldı’

Olay, 16 Aralık saat 23.30 sıralarında, Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yiğit Yılmaz, gece kulübünün önünden geçerken Hüseyin Can Ağcakanat, tabanca ile Yılmaz'a ateş etti. Merminin başına isabet ettiği Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Ağcakanat suç aleti ile olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ı ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Yiğit Yılmaz burada tedaviye alınırken, polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis olayı gerçekleştiren şüphelinin Hüseyin Can Ağcakanat olduğunu belirledi.

TEYZESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Öte yandan, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için yaptıkları çalışmalar kapsamında, Hüseyin Can Ağcakanat'ın evine gitti. Şüpheliyi burada bulamayan polis, yakınları ve çevresi ile yapılan görüşme sonrasında teyzesine gittiğini saptadı. Ağcakanat'ın teyzesinin evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi yakalayıp, suç aletini de buldu. Ağcakanat gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yiğit Yılmaz, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, iki günlük yaşam mücadelesini kaybederek önceki gün hayata gözlerini yumdu. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi.

SABAH İFADESİNE ULAŞTI

SABAH, tutuklanarak cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi Hüseyin Can Ağcakanat'ın (26) ifadesine ulaştı. Ağcakanat ifadesinde, Yiğit Yılmaz ile birbirlerini tanımadıkları, yolda tesadüfen karşılaştıklarını belirterek, "Ben olay yerine yakın oturuyorum. Yiğit'i tanımıyorum. Yolda tesadüfen denk geldik. Alkollüydü. Bana laf attım. Laf atınca tartışmaya başladık. Omuzuna silahın kabzasıyla vurmak istedim. Yanlışlıkla silah ateş aldı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Yiğit Yılmaz'ın yakındaki markete bira almak için evden çıktığı, tartışmanın bu sırada meydana geldiği belirtildi.