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Giriş Tarihi: 13.6.2022 11:43 Son Güncelleme: 13.6.2022 11:56

SABAH, köpek havlaması yüzünden 3 kişiyi öldüren katilin ifadesine ulaştı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SABAH, köpek havlaması yüzünden 3 kişiyi öldüren katilin ifadesine ulaştı

İzmir’de köpek havlaması yüzünden akrabası ve köylüsü Yahya Köşek (61) eşi Meryem Köşek (57) ile kızı Funda Güçlü’yü (37) öldüren Ali İhsan Kılıç’ın (62) ifadesi ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı savcılık ifadesinde Ali İhsan Kılıç, “Öldürdüğüm kişilerle benim bir husumetim yoktu. Aslında ağabeyim Mehmet Kılıç’ın husumeti vardı. Besledikleri sokak köpekleri yüzünden daha önce defalarca uyarıda bulunmuştum. Pişmanım” dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçtiğmiiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana gelen olayda 62 yaşındaki Ali İhsan Kılıç, sokak köpeklerini besleyen komşusu ve akrabası Yahya Köşek ile tartışma yaşadı. İhsan Kılıç parka giderken torunlarının sürekli havlayan köpekten korktuğunu söyleyerek Yahya Köşek'e tepki gösterdi. İki komşu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden bitti. Kılıç kavgadan sonra evine giderken Köşek yine karşılaştı. Birbirine laf söyleyen komşunun tartışması yine kavgaya dönüştü. Olaya tarafların yakınları da dahil oldu. Filiz Topaloğlu ve Ali İhsan Kılıç'ın kardeşi Mehmet Kılıç darp sonucu yaralandı. Bu duruma öfkelenen Ali İhsan Kılıç, Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. Darp sonucu yaralanan Filiz Topaloğlu ve Ali İhsan Kılıç'ın kardeşi Mehmet Kılıç hastanede tedavi altına alındı.

(Yahya Köşek)

Olayda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan Kılıç suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Kılıç sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(Funda Güçlü)

SABAH KATİLİN İFADESİNE ULAŞTI

3 kişiyi öldüren Ali İhsan Kılıç'ın (62) ifadesine SABAH ulaştı. Savcılık ifadesinde Ali İhsan Kılıç, "Yahya Köşek hem köylüm hem akrabam olur. Daha önceden de Yahya ile beslediği sokak köpekleri torunuma havladığı için tartışma yaşamıştık. Sokak köpekleri yüzünden defalarca uyarıda bulundum. Bu kişilerle aslında ağabeyim Mehmet Kılıç'ın husumeti var. Bir hafta önce Meryem Köşek ile kavga ettim. Olay günü de Yahya Köşek ile sokak köpekleri yüzünden tartıştım. Bizi ayırdılar. Kavgadan sonra evime dönerken tekrar saldırdılar. Ağabeyime vurdular. Ellerinde silah vardı. Kendimi savunmak için ellerinden silahı alıp ateş ettim. Pişmanım" dedi.

(Meryem Köşek)

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SABAH, köpek havlaması yüzünden 3 kişiyi öldüren katilin ifadesine ulaştı
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