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Giriş Tarihi: 7.9.2022 06:37 Son Güncelleme: 7.9.2022 07:01

SABAH, Manavgat'taki bir yıllık değişimi görüntüledi: Yeşil vatan özüne dönüyor

Yeşil vatan, yeniden eski güzelliğine kavuşuyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı orman yangının izleri silindi. Bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvayan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 75 bin kilo kızılçam tohumu bölgeye atarken, bir milyon 645 bin fidanı da toprakla buluşturdu.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
SABAH, Manavgat’taki bir yıllık değişimi görüntüledi: Yeşil vatan özüne dönüyor

Türkiye'nin en büyük yangının yaşandığı Antalya Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü vicdanları yaraladı.

GÖRÜNTÜLER BU KEZ SEVİNDİRDİ

Antalya'da geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Manavgat'ta başlayan, bir gün sonra Akseki'ye sıçrayan yangın; rüzgârın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine yayıldı. 6 kişinin hayatını kaybettiği yangında, tabiat küle döndü.



'Yeşil Vatan'ı görevden değil gönülden seven Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 75 bin kilo kızılçam tohumu bölgeye atıldı.

TABİAT YENİDEN YAŞARDI

Yanan sahaya kızılçam, iğde türlerinden oluşan toplam bir milyon 645 bin fidan dikildi.



Zarar gören 15 bin hektar'lık alan ise doğal yolla yenilenmeye terk edildi. Aradan geçen bir yılda yangının izleri tamamen silindi.



Dikilen fidanların boyu bir metreye kadar uzadı. SABAH'ın bölgeden çektiği fotoğraflar bu kez yüz güldürdü.



Yanan alanların yeşermesi, Yeşil Vatan'ın tekrar canlanması sevindirdi.



Yeniden yaşaran tabiatta, 10'a yakın bitki türü filizlendi. Bitkiler arasında sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit bulunuyor.

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SABAH, Manavgat'taki bir yıllık değişimi görüntüledi: Yeşil vatan özüne dönüyor
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