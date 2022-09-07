SABAH, Manavgat’taki bir yıllık değişimi görüntüledi: Yeşil vatan özüne dönüyor

Türkiye'nin en büyük yangının yaşandığı Antalya Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü vicdanları yaraladı.