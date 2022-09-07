SABAH, Manavgat’taki bir yıllık değişimi görüntüledi: Yeşil vatan özüne dönüyor

Türkiye'nin en büyük yangının yaşandığı Antalya Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü vicdanları yaraladı.
GÖRÜNTÜLER BU KEZ SEVİNDİRDİ
Antalya'da geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Manavgat'ta başlayan, bir gün sonra Akseki'ye sıçrayan yangın; rüzgârın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine yayıldı. 6 kişinin hayatını kaybettiği yangında, tabiat küle döndü.
TABİAT YENİDEN YAŞARDI
Yanan sahaya kızılçam, iğde türlerinden oluşan toplam bir milyon 645 bin fidan dikildi.
Zarar gören 15 bin hektar'lık alan ise doğal yolla yenilenmeye terk edildi. Aradan geçen bir yılda yangının izleri tamamen silindi.
Dikilen fidanların boyu bir metreye kadar uzadı. SABAH'ın bölgeden çektiği fotoğraflar bu kez yüz güldürdü.