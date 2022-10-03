SABAH öğrenci yurduna misafir oldu! "Odamız konforlu yemeğimiz çeşitli bütçemiz rahat daha ne olsun!"

Türkiye 850 bini aşkın yurt kapasitesiyle İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın toplamından daha fazla bir oranla gençlerin barınma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu ülkeler öğrenci konaklama taleplerini yüzde 6-15 oranında sağlayabiliyor. Yurtlara olan yerleştirmeler tüm hızıyla devam ederken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 2'nci faz sonucunda talep karşılama oranının yüzde 92 olarak gerçekleştirdiğini, 100 öğrenciden 92'sinin yurtlara yerleştirdiği açıkladı. Böylelikle 60 ilde tamamen yedeksiz bir şekilde neticelenmiş oldu. 3. ve 4. fazlar da en kısa sürede tamamlanacak.
YAŞAM MERKEZİ SUNUYOR
Yurtlar tam donanımlı birer yaşam merkezi olarak hem uygun fiyat politikasıyla hem de yüksek bir memnuniyet oranıyla gençlere hizmet vermeyi sürdürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de yurt ücretlerinde değişiklik yaşanmadı. Öğrenciler aylık 250 ile 450 lira arasında ücret karşılığında GSB yurtlarında kalıyor. Öğrenciler yurtların içerisinde bulanan dil kursları, kişisel gelişim atölyeleri, teknoloji, kodlama gibi konularda da tamamen ücretsiz sunulan faaliyetler katılabiliyor.
GEÇ KALMA DERDİ ORTADAN KALKTI
Nihal Ceren Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencisi: Beslenme yardımından herhangi bir başvuru yapmadan yararlanabiliyoruz. Beslenme yardımının artırılması harika oldu. Vejetaryenler için seçenek sunuluyor. Kahvaltıya geç kaldığımızda da 'ücretsiz sandviç al götür' uygulamasından yararlanıyoruz. İmkânlardan oldukça memnunuz.
Sude Öztürk Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencisi: Yurdun akşam yemekleri çok güzel, seçenekli oluyor. Her gün değişen menüleri, kaliteli bir şekilde sunulan, doyurucu bir şekilde hazırlanan yemekleri hiçbir fark ödemeden alıyoruz. Ücretsiz şekilde karnımızı doyuruyoruz.
Seher Demirbaş Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğrencisi: Para ödemeden çok daha fazla şey alıyorsunuz. Menülerde çeşitlilik var. Börek, zeytin, çay peynir her şeyimi aldım. Yurtta doyurucu bir kahvaltı yapıyorum.
UYGUN KONAKLAMA ŞANSI
Merve Akay Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü öğrencisi: Yurt ücretlerinde artış olmaması bütçemizi rahatlattı. Fiyat politikası aynı kaldığı için oldukça uygun fiyata konaklayabiliyoruz.
TEMİZLİK TAM
Yağmur Demir Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencisi: Genel olarak yurdun işleyişinden memnunum. Temizlik konusunda da sıkıntı yok. Görevliler devamlı etrafı silip süpürüyor.
KONFORLU KONAKLAMA
İlayda Ustabaş Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğrencisi: Yurt olanakları gayet iyi. Odamızda kendimize özel bölümler var. Yataklarımızla çalışma masalarımız ayrılmış. 4 kişilik odalarda kalıyoruz.