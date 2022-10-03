SABAH öğrenci yurduna misafir oldu! "Odamız konforlu yemeğimiz çeşitli bütçemiz rahat daha ne olsun!"

Türkiye 850 bini aşkın yurt kapasitesiyle İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın toplamından daha fazla bir oranla gençlerin barınma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu ülkeler öğrenci konaklama taleplerini yüzde 6-15 oranında sağlayabiliyor. Yurtlara olan yerleştirmeler tüm hızıyla devam ederken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 2'nci faz sonucunda talep karşılama oranının yüzde 92 olarak gerçekleştirdiğini, 100 öğrenciden 92'sinin yurtlara yerleştirdiği açıkladı. Böylelikle 60 ilde tamamen yedeksiz bir şekilde neticelenmiş oldu. 3. ve 4. fazlar da en kısa sürede tamamlanacak.