Sabah ortaya çıkarmıştı: Yasemin Sarışın’ı işaret etti

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karıştıktan 1033 gün sonra polise teslim olan Yasemin Gündoğan, önceki gün Bremen Eyalet Mahkemesi'nde ilk kez suç ortağının ismini verdi. İsmini ilk kez Sabah'ın duyurduğu Yiğit Tufan'ın bu işin başında oluğunu ileri süren Gündoğan, soygunu İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran şebekenin 4 elemanıyla birlikte planladıklarını ileri sürdü.

Şakayla başladı

Her şeyin bir şakayla başladığını söyleyen Gündoğan, "Tufan, İzmir'de kurdukları çağrı merkeziyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşına kendilerini polis, savcı ve hâkim gibi tanıtarak dolandıran şebekenin üst düzey sorumlularındandı ve Büşra'nın erkek arkadaşıydı. Onu birkaç kez görmüştüm. Birkaç kez Büşra aracılığıyla bir araya geldik. Para taşıma şirketinde çalıştığımı öğrenince işimle yakından ilgilenmeye başladı. Sürekli soygun fikrinden bahsediyordu. Hep birlikte güldük. Daha sonra iş ciddiye bindi" dedi.

Tüm planı Tufan yaptı

Soygunu en ince ayrıntısına kadar Tufan'ın planladığını ileri süren Gündoğan, " Yiğit, İzmir'de 2020 yılında düzenlenen 35 kişinin gözaltına alındığı operasyondan kaçmayı başarmıştı ve bu konularda oldukça tecrübeliydi. Bana yardım edecek 4 kişi ve bir telefon ayarladı. Binadan para ile çıkmak çok kolay oldu. Özel bir gayret sarf etmedim. Daha sonra bu paraları Yiğit'in arkadaşlarına teslim etti" dedi.

Türkiye'de beni bir odaya kilitlediler

Türkiye'ye geldiğinde yakalanma korkusu ile sürekli saklandığını söyleyen Gündoğan, "Adeta cezaevi hayatı yaşadım. Paranın kontrolünün tamamı Yiğit'teydi. Ben 20-25 bin euro civarında bir para aldım. Dışarıya çıkmadığım için harcayamadım bile. " Diye konuştu

Para Yiğit'te

Paranın geri kalan kısmının Yiğit'te olduğunu iddia eden Tufan, " Para ile kendisi ve ailesine harika bir hayat hazırladığını düşünüyorum. Bu konuda dolandırıldığımı, enayi gibi kullanıldığımı hissediyorum. Geri kalan parayı ona sormak gerek " dedi.