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Giriş Tarihi: 10.3.2022 09:59 Son Güncelleme: 10.3.2022 10:25

Sabah Özel! Ankara'daki emlakçı çetesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Tapu isteyen müşterinin başına silah dayamışlar

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sabah Özel! Ankara’daki emlakçı çetesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Tapu isteyen müşterinin başına silah dayamışlar

Ankara'da sözde emlak ofisi açan suç örgütü üyelerinin gayrimenkul satın almak isteyen müşterilerin parasını alıp satış işlemini gerçekleştirmediği, paralarını geri isteyen müşterileri ise emlak ofisinde darp ve tehdit ettikleri ortaya çıkmıştı. Suç örgütünün tapu memurlarıyla birlikte hareket ettikleri ve vatandaşın ev alma hayalini kabusa çevirerek 3 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi. Ev alma hayaliyle yola çıkan M.Y.'nin ise hayatının bir anda kabusa dönüştü. M.Y., suç örgütüne 123 bin lirasını kaptırırken birde ofise götürülerek kafasına önce silah dayandığı ardından bacağından bıçaklanarak tehdit edildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine, Mamak ve Altındağ bölgesinde emlak ofisleri açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan kişilerin gayrimenkul satma vaadiyle paralarını aldıklarını ve üstüne darp ve tehdit edildikleri yönünde mağdurlar şikayette buldu. Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası örgüt liderleri Elif P., Eray Ö. ve aralarından 2 tapu memurunun bulunduğu 41 şüpheliye yönelik 43 adreste eş zamanlı 'Avcı Emlakçılar' operasyonda 37 kişiyi gözaltına aldı.

MÜŞTERİLERİ BÖYLE İKNA ETMİŞLER

Ankara Gasp Büro Amirliği'nin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Suç örgütü, sözde emlak ofisi açarak gayrimenkul satısı adı altında vatandaşı ağına düşürdüğü ortaya çıktı.

Elif P. ile Eray Ö. emlak ofisine gelen müşterilere evleri gösterirken ikna olmaları ev sahibinin paraya ihtiyacı olduğu için fiyatının düşük olduğunu aktardı.

Suç örgütü üyeleri, ev almak isteyen müşteriler ile anlaşma sağlanmasının ardından bir miktar kaparo aldıktan sonra devir işlemleri için birlikte Tapu Müdürlüğüne gitti. Örgüt üyeleri ile birlikte hareket eden tapu memurları, satın alınmak istenilen evde haciz işleminin olduğunu aktardı.

EVİN ÜZERİNDE HACİZ ÇIKTI

Suç örgütü üyeleri, müşterilere evde haciz olduğu bilmediklerini ve bunu çözerek satış işleminin gerçekleştirebilecekleri aktardı. Örgüt üyeleri tekrar müşteriye dönerek hacizi kaldırmak için bir miktar paraya ihtiyaç olduğunu bunu ev satın alma miktarından düşülebileceği bunun karşılığında ise senet verebileceklerini söyledi. Sözde emlakçılara güvenen müşteriler, istenilen miktar karşılığında senet aldı. Örgüt üyeleri ile birlikte tekrar Tapu Müdürlüğüne gidildi. Tapu memurları bu seferde "sistemde sorun var" diyerek devir işlemi gerçekleştirmedi. Aradan geçen günlere rağmen devir işleminin gerçekleştiremeyen müşteriler emlakçının kapısına dayanarak ödeme yaptıkları parayı geri istedi.

ÖNCE KAFASINA SİLAH DAYADILAR SONRA BACAĞINDAN BIÇAKLADILAR

Suç örgütünün verdiği senedin sahte olduğu kısa sürede ortaya çıkarken aralarında herhangi bir sözleşme yapılmadığını ve para alınmadığı söyleyerek mağdurları gönderdi. 43 yaşındaki M.Y. de mağdurlardan biri oldu. 130 bin lira olan ev için pazarlık yapan ve 123 bin liraya emlakçı ile anlaşan M.Y., tapusunu bir türlü alamadı. "Tapu Müdürlüğüne gidiyoruz" denilerek emlak ofisine getirilen M.Y.'nin kafasına örgüt üyeleri silah dayarken bacağından da bıçakladılar. Bununla da yetinmeyen örgüt üyeleri M.Y.'nin telefonda bulunan belge, bilgi ve fotoğrafları silerek geriye delil bırakmadı.

Ankara Emniyetinden ‘Avcı Emlakçılar’ operasyonu

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Sabah Özel! Ankara'daki emlakçı çetesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Tapu isteyen müşterinin başına silah dayamışlar
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