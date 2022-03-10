Sabah Özel! Ankara’daki emlakçı çetesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Tapu isteyen müşterinin başına silah dayamışlar

ÖNCE KAFASINA SİLAH DAYADILAR SONRA BACAĞINDAN BIÇAKLADILAR

Suç örgütünün verdiği senedin sahte olduğu kısa sürede ortaya çıkarken aralarında herhangi bir sözleşme yapılmadığını ve para alınmadığı söyleyerek mağdurları gönderdi. 43 yaşındaki M.Y. de mağdurlardan biri oldu. 130 bin lira olan ev için pazarlık yapan ve 123 bin liraya emlakçı ile anlaşan M.Y., tapusunu bir türlü alamadı. "Tapu Müdürlüğüne gidiyoruz" denilerek emlak ofisine getirilen M.Y.'nin kafasına örgüt üyeleri silah dayarken bacağından da bıçakladılar. Bununla da yetinmeyen örgüt üyeleri M.Y.'nin telefonda bulunan belge, bilgi ve fotoğrafları silerek geriye delil bırakmadı.

Ankara Emniyetinden ‘Avcı Emlakçılar’ operasyonu