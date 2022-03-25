SABAH Özel! Hakim ve savcıların bulunduğu soruşturmada yeni gelişme! ‘Dedeler’ şebekesindeki savcı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hücre yapılanması şeklinde kurulan, hiyerarşik görevlendirmeler yapan gizli bir oluşum tespit edilmiş ve kendilerini "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanımlayarak "Dedeler" ismini verdikleri şebeke çökertilmişti. Oluşumun, "yurt içinde ve yurt dışında iş bulma, yurt dışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme" gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenirken çete içerisinde Ankara'da görev yapan ağır ceza hakimi B.Ç. ile Elazığ'da görev yapan cumhuriyet savcısı H.K.'nın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hakimin yapılanma içerisinde Dubai Masası lideri olduğu, Cumhuriyet Savcısının ise Türkiye Başdedesi olduğu öğrenilmişti.

SAVCI TUTUKLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu, dosyada adı geçen yargıçlar hakkında soruşturma başlatmış, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın soruşturması sürerken, Ankara'da görevli ağır ceza hakimi B.Ç. istifa dilekçesini sunmuştu. Elazığ'da görevli cumhuriyet savcısı H.K. ise HSK tarafından açığa alınmıştı. Şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na istifasını sunarak istifa eden ağır ceza reisi B.Ç. ile HSK tarafından açığa alınan cumhuriyet savcısı H.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen ağır ceza reisi B.Ç. ile savcı H.K., savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. B.Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken H.K. ise tutuklandı.

O Hakim ve Savcı gözaltına alındı