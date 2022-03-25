Haberler Yaşam Haberleri SABAH Özel! Hakim ve savcıların bulunduğu soruşturmada yeni gelişme! ‘Dedeler’ şebekesindeki savcı tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.3.2022 14:32 Son Güncelleme: 25.3.2022 14:34

SABAH Özel! Hakim ve savcıların bulunduğu soruşturmada yeni gelişme! ‘Dedeler’ şebekesindeki savcı tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SABAH Özel! Hakim ve savcıların bulunduğu soruşturmada yeni gelişme! ‘Dedeler’ şebekesindeki savcı tutuklandı

Kendilerini ‘Derin devletin ticari istihbarat ayağı’ olarak tanımlayan ‘dedeler’ şebekesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara ağır ceza reisi B.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cumhuriyet savcısı H.K., tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hücre yapılanması şeklinde kurulan, hiyerarşik görevlendirmeler yapan gizli bir oluşum tespit edilmiş ve kendilerini "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanımlayarak "Dedeler" ismini verdikleri şebeke çökertilmişti. Oluşumun, "yurt içinde ve yurt dışında iş bulma, yurt dışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme" gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenirken çete içerisinde Ankara'da görev yapan ağır ceza hakimi B.Ç. ile Elazığ'da görev yapan cumhuriyet savcısı H.K.'nın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hakimin yapılanma içerisinde Dubai Masası lideri olduğu, Cumhuriyet Savcısının ise Türkiye Başdedesi olduğu öğrenilmişti.

SAVCI TUTUKLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu, dosyada adı geçen yargıçlar hakkında soruşturma başlatmış, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın soruşturması sürerken, Ankara'da görevli ağır ceza hakimi B.Ç. istifa dilekçesini sunmuştu. Elazığ'da görevli cumhuriyet savcısı H.K. ise HSK tarafından açığa alınmıştı. Şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na istifasını sunarak istifa eden ağır ceza reisi B.Ç. ile HSK tarafından açığa alınan cumhuriyet savcısı H.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen ağır ceza reisi B.Ç. ile savcı H.K., savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. B.Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken H.K. ise tutuklandı.

O Hakim ve Savcı gözaltına alındı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Aşk üçgeninde karısını vurup sevgilisine ormanda ateş etme oyunu!
Son Dakika Haberi: İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen mahkemeyi boşuna oyaladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Eğitimde metaverse dönemi geliyor
Gelmiyor gelmemekte olan
Son dakika | Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH Özel! Hakim ve savcıların bulunduğu soruşturmada yeni gelişme! ‘Dedeler’ şebekesindeki savcı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA