Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder

İstanbul'da yaşayan Zülal ile Cenk Ş. çifti arasındaki boşanma davasıyla ilgili Yargıtay ilginç bir karara imza attı. Karşılıklı açılan boşanma davasında kadın şikâyetinde kocasının sabahın erken saatinde başka bir kadının evine gittiği iddiasında bulundu. Kadın, dava dilekçesinde kendisine nafakanın yanı sıra aldatıldığı için de 20 bin lira manevi tazminat ödenmesini talep etti. Yapılan yargılama sonrasında kadının zina iddiası dikkate alınmadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bunun üzerine kadın Yargıtay'a başvurdu. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı. Yargıtay'ın verdiği kararda, erkeğin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gitmesinin, meşru bir amaçla sabit olmadıkça zinaya delalet ettiği kaydedildi. Kadının dava dilekçesinde belirttiği zina hukuksal sebebine dayalı boşanma davasının kabul edilmesine karar verilmesi gerektiğini belirten 2. Hukuk Dairesi, kararı bozup istinaf mahkemesine gönderdi.