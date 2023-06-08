SABAH, şike konuşmalarının tape kayıtlarına ulaştı! CHP’li Çeşme Belediye Başkanı’nın ismi tapelerde geçiyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda 2 Mayıs 2023'te Bornova Doğanlar Stadı'nda Torbalıspor-Çeşme Belediyespor takımları arasında oynanan ve kaybedenin bir alt lige düşeceği play-out mücadelesi öncesinde futbol menajeri Ömer Bedioğlu'nun (41) şike yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanık Bedioğlu'nun kritik mücadele öncesi Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal ile takım kaptanı Durmuş Eroğlu'na maçı satmaları karşılığında takım 50 bin lira teklif ettiği belirlendi. Ömer Bedioğlu ile Ünal, Eroğlu arasındaki görüşmeni ses kaydı da delil olarak soruşturma dosyasına eklendi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbol menajeri sanık Ömer Bedioğlu (41) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, maçı satmaları için Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu'na kişi başı 50 bin lira teklif eden futbol menajeri Ömer Bedioğlu (41) hakkında hazırlanan iddianame İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ömer Bedioğlu'nun 'spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla kazanç teminine teşebbüs' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Bedioğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Kazanan takımın BAL liginde oynamaya devam edeceği maçı 1-0 Çeşme Belediyespor kazandı.

SABAH TAPE KAYITLARINA ULAŞTI

SABAH, karşılaşma öncesi Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu ile futbol menajeri Ömer Bedioğlu arasında konuşmaların tape kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda Eroğlu, "Çeşme Belediyespor'a bu para kimden geliyor abi? Başkandan mı geliyor, yöneticiden mi geliyor?" diye sorarken, Bedioğlu ise, "Çeşme Belediye Başkanı'ndan geliyor. Siz de para alın. Cebinize para koyun en azından" diye yanıt verdi. Eroğlu daha sonra, "Abi bizim adımızın burada çıkmaması lazım. Nasıl olacak abi? Bizim hayatımız kayar bu işte" diye tedirginliğini ifade ederken, Bedioğlu, "Tek ben biliyorum. 6-7 milyar lira para harcadım. Başkanlar çok güçlü adamlar" diyerek futbolcuları rahatlatmaya çalıştı.

ÇOCUKLAR NE İSTİYOR

Ömer Bedioğlu, tape kayıtlarında Şamil Ünal'a, "Oğlum şimdi ne istiyor bu çocuklar. Sen bana onu söyle" derken, Şamil Ünal, "3-5 kuruşa olacak iş değil" dedi. Ömer Bedioğlu, "40-50 civarı bir şey maksimum" diye sohbete devam etti. Aralarında geçen diyalog şöyle devam etti:

Şamil: Toplamda

Ömer: Yok lan adam başı

Şamil: Adam başı 50 bin liraya ben ikna ederim abi ama çocuklar garanti olacak. Nasıl garanti olacak

Ömer: Sen konuş bana dön. Ok de. Tamam mı? Ben yarın senin yanına geleceğim.

Şamil: Nasıl garanti altına alabiliriz? Ömer abi biliyorsun bu işleri. Vermedi mi vermez yani. Biz kendimizi riske atıyoruz şu anda. Yani çok büyük risk bu.

Ömer: Ben sana bir şey diyeyim mi. Ben yarın geleceğim. Sen tamam mısın?

Şamil: Tamam abi 3 kişiyi de ayarlayacağım.

ONLARIN MEVKİİSİ NE?

Ömer: Onların mevkiisi ne?

Şamil: Abi biri stoper. Biri açık zaten. Bunlar yürümezse o iş biter abi.

Ömer: Tamam kapat ben yarın öğlen geleceğim Torbalı'ya.

Şamil: Abi seni bu arayan Çeşme'den garanti adam mı? Abidik gubidik adam olmasın abi

Ömer: Yahu kardeşim sen beni dinlesene. Ben istersen maçtan önce verebilirim diyorum.

Şamil: Anladım garanti güvenilir bir adam mı? Şimdi bu çocuklara ne diyeceğim? Sen şimdi garanti istemez misin? Çeşme'den kim garanti veriyor? Bizim adımız çıkarsa ne olacak?

Ömer: Oğlum sen manyak mısın? Seni ben bileceğim. Oğlum sadece ben teşhis yaparsam öyle çıkar. Diğer türlü kimsenin adı çıkmaz.

Şamil: Sen benim yanıma mı geleceksin yarın?

Ömer: Yanına geleceğim

Şamil: Bizim antrenman 4'te oluyor ya ona göre haberleşelim.