Kahramanmaraş’taki yardım ekibi Sabah.com.tr’ye konuştu

Deprem felaketine karşı tek yürek olan Türkiye, yardım bölgesine koştu. Tonlarca gıda, binlerce battaniye, giyecek, tıbbi ilaç desteği ve ısıtıcılar afet bölgesi için yola çıktı. Okullar kampüslerini, oteller kapılarını vatandaşlara açtı

Türkiye son yüzyılın en büyük felaketlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu ve 10 ilin etkilendiği 7.7 şiddetindeki depreme karşı ülke tek yürek oldu. Türkiye'nin hemen her ilinden afet bölgesine gönderilmek üzere yardımlar hazırlandı. AFAD, Kızılay ve il valiliklerinin koordinasyonunda su ve gıdadan battaniyeye, ısıtıcılardan mont, kaban ve tıbbi ilaç desteğine kadar binlerce koli yola çıktı. Turizmciler otellerini, bazı özel okullar da kampüslerini dışarda kalan vatandaşlara açtı. Transfer yapan turizm acenteleri de il valiliklerinin koordinasyonunda araçlarıyla vatandaşları güvenli alanlara nakletmeye başladı. Bazı havayolu şirketleri ise bölgeye yapılacak yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

SABAH TV, Kahramanmaraş'taki yardım ekibiyle konuştu "Devlet, en ücra köşelere bizden önce gelmiş" | Video

AFAD'ın Arama kurtarma ekibine gönüllü destek veren dernek üyelerinden Kadir Halaç, Sabah.com.tr'nin uzattığı mikrofona deprem izlenimlerini anlattı.

Halaç şu ifadeleri kullandı:

3 gündür gönüllü olarak buradayız. Birçok malzeme getirdik, en ücra köylere kadar getirdik. Biz Bize Yeteriz Derneği olarak birçok malzeme getirdik. En ücra köşelerde dahi devletimizin varlığını gördük çok şükür. AFAD'ı Kızılayı, Jandarmamızı gördük. Dün burada gördüğüm bir olay beni çok mutlu etti. Bir tır dolusu 5 kiloluk yağ geldi. Devletimiz dağıtıyor, 5 tır su geldi. Bu sabah devlet jeneratör gönderdi. Hiçbir gıda sorunu yok. Havada SİHA'lar helikopterler, karada kolluk kuvvetlerimiz var. Özel Kuvvetler, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri arama ekipleri burada. Devletimiz tüm birimleriyle burada.

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