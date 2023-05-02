Haberler Yaşam Haberleri Sabah yanlış, akşam ise hedefindeki kişiyi vurmuştu: İfadesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 2.5.2023 15:41

Sabah yanlış, akşam ise hedefindeki kişiyi vurmuştu: İfadesi şaşırttı!

Samsun'da sabah yanlış kişiyi, akşam ise hedefindeki Savaş Hündür’ü (44) tabancayla vurup yaralayan Sonercan K. (17) tutuklu yargılandığı davada, "Savaş Hündür'ü vurmamı komşumuz E.S. istedi. Önce ayağına ateş ettim. Üzerime doğru gelince de kaçarken arkaya doğru dönerek ateş ettim. Olay nedeniyle pişmanım, öldürme kastım yoku” dedi.

DHA
Sabah yanlış, akşam ise hedefindeki kişiyi vurmuştu: İfadesi şaşırttı!

Olay, 9 Aralık 2022'de İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sonercan K., apartmandan çıkan Ali Yalçın'ı tabancayla vurdu. Sonercan K. kaçarken, yaralanan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan birkaç saat sonra yanlış kişiyi vurduğunu öğrenen Sonercan K., bu defa hedefindeki Savaş Hündür'ün kıraathanesine gitti. Sonercan K., akşam iş çıkışı Hündür'ü de boynundan ve baldırından tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Sonercan K., tutuklandı.
'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Sonercan K. ilk kez hakim karşısına çıktı. Sonercan K. duruşmada, "E.S. benim komşum. Babam yatalak olduğundan dolayı kendisi bana çocukluğumdan beri erzak yardımı yapıyor. Olaydan önce E.S. yanıma geldi ve Savaş Hündür'ü vurmamı istedi. Ben kabul etmeyince, 'Sana erzak yardımı yapıyorum' diyerek ısrar etti. Olay günü birini vurdum, adını bilmiyorum. E.S., bana olaydan sonra gelip yanlış kişiyi vurduğumu söyledi. 'Doğru kişiyi vur gel' deyince istemedim. Tokat atarak ısrar etti. 'Seninle görüşürüz' deyince vurmak zorunda kaldım. İş yerini kapatınca takip ettim. Yanında biri daha vardı. Kendisine seslendim, elimdeki silahla ayağına doğru ateş ettim. Üzerime gelmeye başladı, ben de kaçarken arkaya doğru yine ateş ettim. Biri boynuna gelmiş. Sonra gidip silahı E.S.'ye verdim. Olay nedeniyle pişmanım, öldürme kastım yoku" dedi.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, Savaş Hündür ve diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı 22 Haziran tarihine erteledi...

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
CHP'li isimler Karadeniz gazını övdükçe "Gaz yok" diyen Babacan kaçacak delik aradı!
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Son dakika: Bakan Özer: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak
Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda
Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener'e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Söz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah yanlış, akşam ise hedefindeki kişiyi vurmuştu: İfadesi şaşırttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA